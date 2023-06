Il joystick, le luci da campeggio: le rivelazioni dietro alla tragedia del Titan

A questo punto si può definire una tragedia annunciata: la vicenda del Titan, il sommergibile utilizzato per spedizioni sottomarine e i cui resti sono stati ritrovati dai soccorritori che setacciavano l'area del Nord Atlantico alla ricerca di qualche flebile speranza di ritrovare i cinque membri dell'equipaggio, era pilotato da un semplicissimo joystick del valore massimo stimato di 50 dollari, esattamente come quelli utilizzati per i videogiochi più famosi e in voga. Come dire, le vite umane che scendono nelle viscere degli oceani in nome del risparmio.

Il video del ceo che spiega il joystick

Oltre alle già precarie condizioni del mezzo in sé, perlopiù già ammesse in passato dalla stessa OceanGate Expeditions, la società americana che gestisce il sommergibile, quando licenziò il proprio direttore delle operazioni marittime, David Lochridge, per tutti i timori in merito alla sicurezza del batiscafo, adesso vengono a galla nuove e più gravi criticità: nessun timone, nulla di costoso o tecnologico ma un semplicissimo joystick messo in commercio nel 2010, vecchio quindi di 13 anni.

In un video che sta diventando virale si vede l'amministratore delegato e pilota del sommergibile, Stockton Rush, tra le cinque persone a bordo presenti nella tragedia, mostrare fiero questo giocattolino in un'intervista rilasciata lo scorso anno a un giornalista della Cbs. In esso spiega il suo funzionamento, a cosa servissero i pulsanti, come cambiare direzione; tutte cose che conoscono molto bene gli amanti dei videogiochi, anche e soprattutto i giovanissimi. Lo chiama proprio "Game controller", come se fosse il comando di controllo di un gioco. Ma il sommergibile, purtroppo, era vita reale. " Se vuoi andare avanti premi verso l'alto, se vuoi andare indietro sposti la leva indietro, giri a sinistra, giri a destra ", ha affermato, sottolineando come funzionasse con il Bluetooth e che, volendo, poteva essere tenuto da chiunque.

Un progetto fallimentare