Tragico incidente, muore la direttrice di Dior Mathilde Favier

Il mondo della moda ha perso una delle sue figure più conosciute e apprezzate, capace di fare da ponte tra la maison Dior e il mondo dello spettacolo. Mathilde Favier, direttrice nonché responsabile delle pubbliche relazioni di Dior Couture ha perso la vita in un’incidente avvenuto nel dipartimento delle Deux-Sèvres, nella regione della Nuova Aquitania. Aveva 57 anni.

A darne conferma è stata la procura di Niort, che ha riportato la notizia di un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 16 di lunedì 17 agosto su una strada ad Airvault. Al suo fianco c’era il compagno Nicolas Altmayer, noto produttore cinematografico, che ha realizzato pellicole come Estate ’85, L’anno che verrà e Monsieur Aznavour. .

Secondo le ricostruzioni, la vettura su cui viaggiavano Mathilde Favier e Nicolas Altmayer è stata coinvolta in uno scontro mortale con un mezzo pesante, che viaggiava nel senso opposto, mentre effettuavano una manovra di sorpasso. È stata aperta un’indagine per “omicidio stradale” per comprendere al meglio le circostanze e le dinamiche dell’incidente, al fine di decretarne anche le responsabilità.

Su Instagram, l’account ufficiale di Dior ha rilasciato una dichiarazione sulla morte di Mathilde Favier. Accanto alla foto dell’esperta di fashion si può leggere: “Dior annuncia con estrema tristezza la morte accidentale di Mathilde Favier” che “ha dato un contributo straordinario alla reputazione di Christian Dior Couture attraverso il suo impegno e la sua eleganza. Era una donna eccezionale, la cui gioia comunicativa, il talento e la lealtà erano esemplari.” Viene anche riportato un messaggio di Delphine Arnault, la CEO di Christian Dior Couture dal 2023 che scrive: “Mathilde amava la vita con passione. Con la sua morte, Dior perde un’incredibile professionista, e io ho perso un’amica leale. Il suo ottimismo e coraggio suscitavano ammirazione. Ci mancheranno profondamente il suo sorriso e il suo talento. Oggi provo una profonda tristezza. I miei pensieri vanno ai suoi figli, a sua madre, alle sue sorelle, alla sua famiglia, ai suoi numerosi amici e al suo team che amava così tanto”.

Anche Jonathan Anderson, direttore creativo di Dior, ha affidato a Instagram le sue parole di cordoglio. “Il mio cuore è spezzato,” scrive, “per la perdita di Mathilde Favier. Dobbiamo tutti molto al suo lavoro e alla sua dedizione. Portava tanto calore ed energia ed era la persona più positiva e incoraggiante che abbia mai incontrato. Mathilde era la vera incarnazione dell’eleganza e, per molti versi, lo spirito stesso dell’Alta Moda.” Molte sono le star del mondo dello spettacolo che hanno ricordato Mathilde Favier: Anya Taylor-Joy, che rivedremo presto in Dune, ha scritto: “La più gentile di tutte. Le mando tutto il mio amore, per tutto il tempo”. Naomi Campbell ha ricordato “i tanti decenni di amicizia” con Mathilde, di cui ha ricordato “la forza e la gioia di vivere”. Anche l’attrice premio Oscar Marion Cotillard ha dedicato un tributo alla donna che ha vestito tutti nel mondo dello spettacolo, da Rihanna a Jennifer Lawrence. “Abbiamo così tanti bei ricordi insieme,” scrive Marion Cotillard. “La tua bellezza, la tua gentilezza e il tuo spirito combattivo… E poi quel sorriso. Hai attraversato molti momenti difficili, e ogni volta che ti rimettevi in piedi emanavi ancora più luce. Sono davvero scioccata per quello che è accaduto.”