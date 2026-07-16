“Trump valuta un’espansione delle operazioni in Iran”. Le nuove indiscrezioni

I raid Usa degli ultimi giorni potrebbero aprire la strada ad un’ulteriore escalation del conflitto in Iran. Stando infatti alle indiscrezioni di diversi media, Donald Trump starebbe infatti valutando un’espansione delle azioni belliche contro Teheran e, riporta la Reuters, le nuove ondate di attacchi registrate sin qui contro la Repubblica Islamica avrebbero lo scopo non solo di forzare l’apertura dello Stretto di Hormuz ma anche di intaccare le capacità militari del regime islamico in vista di “operazioni più complesse”. Capacità in termini di droni e missili che i pasdaran sono riusciti a preservare nonostante i pesanti blitz avviati, di fatto, già a partire dal giugno dello scorso anno, se non prima, nell’ambito dell’Operazione “Martello di Mezzanotte” lanciata da Washington e Tel Aviv.

Le fonti consultate dall’agenzia di stampa affermano che i nuovi attacchi, che hanno preso di mira sistemi di difesa aerea, radar costieri, siti missilistici e di velivoli senza pilota, rafforzano le opzioni militari a disposizione del presidente americano. Tutto ciò, ha detto un funzionario citato in forma anonima dalla Reuters, “serve a preparare il terreno, se necessario”. A quale fine lo ha lasciato intendere il tycoon in una recente intervista a Fox News. “Se riuscissimo a degradarli a sufficienza e li respingessimo in profondità, lo farei”, ha dichiarato Trump a Fox News riferendosi alla possibilità di conquistare l’isola di Kharg, lo strategico terminale nel quale Teheran tratta il 90% del greggio. Un altro target nel mirino del capo della Casa Bianca, preannunciato dallo stesso commander in chief in occasione di un colloquio con il conduttore radiofonico Hugh Hewitt, sarebbe l’impianto nucleare sotterraneo di Pickaxe Mountain, nella regione di Natanz.

Martedì sera, scrive il Wall Street Journal, il leader Usa avrebbe presieduto una riunione nella Situation Room per discutere, come anticipato pubblicamente, della potenziale occupazione dell’isola di Kharg e di altri territori lungo lo Stretto di Hormuz e del bombardamento del sito di Pickaxe Mountain. Secondo il quotidiano Usa, Trump, che non ha escluso di estendere i raid aerei contro altri obiettivi in Iran come gli impianti energetici, sembrerebbe propendere per un’espansione delle operazioni militari statunitensi (anche se potrebbe cambiare idea) dopo giorni di briefing con i suoi principali collaboratori. Tra i partecipanti alle conversazioni, formali e informali, con il presidente ci sarebbero il vicepresidente JD Vance, il segretario alla Difesa Pete Hegseth, il segretario di Stato Marco Rubio e il capo di Stato maggiore congiunto Dan Caine.

Sempre il Wall Street Journal sottolinea che Trump non avrebbe ancora preso una decisione definitiva sulle prossime mosse da intraprendere contro l’Iran. Sia in pubblico che in privato il tycoon insisterebbe nella sua preferenza per una soluzione diplomatica al conflitto ma l’intransigenza di Teheran lo avrebbero spinto a chiedere ai suoi consiglieri nuove opzioni.

È impossibile sottostimare i rischi per i militari Usa qualora il presidente dovesse decidere di espandere la portata delle operazioni contro il regime islamico.

Trump stesso sarebbe riluttante ad impegnare forze di terra e, come evocato dal capo della Casa Bianca nel corso dell’intervista a Fox News, almeno nel caso dell’assalto all’isola di Kharg ad occuparsene potrebbe essere un altro Paese. Un riferimento sibillino su cui il presidente Usa non ha fornito spiegazioni. E intanto, si apprende che The Donald potrebbe ricevere a Washington lunedì prossimo il premier israeliano Benjamin Netanyahu.