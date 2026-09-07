Usa, paura in Ohio: uomo armato aggredisce la candidata governatrice Amy Acton

Momenti di paura domenica 6 settembre negli Stati Uniti. Un’aggressione ai danni di Amy Acton, in corsa con i Democratici per il ruolo di governatrice dell’Ohio, ha infatti turbato un evento elettorale che si stava svolgendo alla Canfield Fair, una fiera locale nei pressi di Youngstown.

Un uomo armato si è scagliato verso il palco nel momento in cui la candidata stava parlando al pubblico, e diverse persone sono rimaste ferite nella colluttazione prima che le forze dell’ordine riuscissero a bloccarlo e disarmarlo.

Grazie al tempestivo intervento della sicurezza, la candidata è rimasta illesa.

Stando a quanto riferito dall’Ohio State Highway Patrol, l’aggressore è un 38enne di nome Patrick M. Havas, di Canfield. L’uomo si è introdotto nel tendone del Partito Democratico e ha subito puntato verso la Acton, travolgendo alcune persone incontrate nella sua corsa.

Una volta fermato, il soggetto è stato perquisito. Le forze dell’ordine gli avrebbero trovato addosso due pistole e un taser.

A tal proposito, è importante ricordare che la fiera di Canfield consente le armi, che tuttavia non possono essere tenute all’interno di alcuni edifici contrassegnati.

Patrick Havas è stato arrestato e condotto nel carcere della contea di Mahoning. Le sue accuse sono quelle di condotta disordinata e aggressione.

Secondo indiscrezioni, nel corso di quei terribili momenti Amy Acton è riuscita a mantenere la calma. Mary Janek, membro del consiglio comunale di Campbell City, ha dichiarato che la sua comunità è stanca dell’odio.

“Ciò che è accaduto oggi al nostro tendone durante la visita della dottoressa Acton è deplorevole e dovrebbe essere condannato dai leader di tutti gli schieramenti politici”, ha dichiarato Chris Anderson, presidente del Partito Democratico della contea di Mahoning, come riportato da The Columbus Dispatch.

“La dottoressa Acton ed Eric (marito della Acton, ndr) sono grati per il tempestivo e decisivo intervento delle forze dell’ordine e pregano per la guarigione dei feriti. Questo tipo di violenza non trova posto in Ohio. La dottoressa Acton si opporrà sempre al caos, all’odio e al livore che ci mettono l’uno contro l’altro”, è la dichiarazione rilasciata da Addie Bullock, direttrice della comunicazione del comitato elettorale di Acton.