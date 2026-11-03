Voli aerei, diversi allarmi bomba in 24 ore: cosa è successo in Europa

Un martedì movimentato per alcuni voli aerei in Europa. Già nella serata di ieri è arrivata la prima segnalazione bomba seguita da altre quattro nella giornata odierna. Diciamo subito che non è stato rilevato alcun ordigno, dunque si tratta di falsi allarme con tutti i passeggeri e gli equipaggi arrivati senza problemi negli scali di destinazione.

“Altamente insolito”

Le autorità che indagano sulla vicenda hanno parlato di un fatto “altamente insolito”: nel dettaglio, il primo volo sul quale è arrivata la segnalazione di una bomba è decollato oggi dall’aeroporto Heathrow di Londra con destinazione Varsavia Modlin e 181 passeggeri a bordo. Un altro volo, invece, è decollato da Copenaghen con destinazione sempre la capitale polacca. Un altro allarme, il terzo in ordine di tempo, è stato segnalato a bordo di un volo Ryanair decollato da Manchester ma che ha effettuato un atterraggio d’emergenza a Murcia.

Come scrive il Corriere, su questo volo i passeggeri a bordo erano 121: le attività aeroportuali spagnole hanno attivato tutte le misure di sicurezza del caso preparando in pista i vigili del fuoco che hanno controllato il velivolo appena tutti i passeggeri sono stati fatti allontanare in sicurezza. Il quarto aereo sul quale era stata segnalata una bomba proveniva da Israele e ha effettuato un atterraggio d’emergenza nella capitale della Bulgaria, Sofia, dove si sono presentate le squadre anti-terrorismo.

Per quanto riguarda ciò che è avvenuto nella sera di lunedì 2 novembre, invece, l’allarme ordigno ha interessato un volo Wizz Air decollato da Londra Luton con un atterraggio d’emergenza a Budapest. Anche in quel caso, dopo tutti i controlli del caso non è stata rinvenuta nessuna bomba, il volo è poi ripartito per la destinazione finale Sofia.

Cosa è successo a Fiumicino

Quanto avvenuto quest’oggi si unisce anche alle segnalazioni giunte allo scalo romano di Fiumicino: come scrive Il Messaggero, infatti, si sono susseguiti due allarmi bomba nel giro di un’ora che ha costretto alcuni caccia ad alzarsi in volo per scortare due Ryanair provenienti da Dublino e Lisbona. Nel primo caso è arrivata una segnalazione anonima poco prima delle 10: l’aereo era già atterrato, poi è stato ispezionato dalle autorità ma non è stata rinvenuta nessuna bomba a bordo. Nel secondo caso, invece, si sono alzati i caccia in volo per scortare sulla pista di Fiumicino il volo decollato da Lisbona. Anche in questo caso, i controlli effettuati sono risultati negativi.