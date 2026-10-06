Volo Flydubai, i 5 errori che hanno permesso al primo ufficiale di essere in cabina

Si continua a parlare del gravissimo fatto avvenuto sul volo Flydubai, un episodio che ha riacceso i riflettori sulla sicurezza nei cieli e sulle incredibili lacune nei sistemi di sorveglianza internazionale. La ricostruzione dei fatti delinea uno scenario inquietante: il primo ufficiale Hamam al-Hammami era già stato allontanato in passato dalle autorità dell’Oman per aver consultato materiale legato all’estremismo islamico. Il pilota 29enne, che aveva completato la sua formazione in Nuova Zelanda, era stato successivamente integrato nei ranghi della compagnia di Dubai senza che venissero effettuati i dovuti accertamenti sul suo conto.

Tanti gli interrogativi, così come le preoccupazioni. Dalle indagini stanno emergendo dettagli davvero inquietanti. Sono stati individuati almeno cinque gravissimi errori che hanno permesso a un pericoloso soggetto come al-Hammami di accedere a una cabina di pilotaggio, con il rischio di commettere una strage.