Il volo Ryanair si trasforma in una discoteca: tra alcol e balli scoppia il caos a bordo, lite tra passeggeri

Scene a dir poco incredibili a bordo di un aereo Ryanair partito da Londra e diretto a Malta. Un gruppo di passeggeri inglesi ha infatti deciso di festeggiare durante il volo, trasformando la cabina in una pista da ballo. Sconvolte le altre persone presenti. Qualcuno ha anche immortalato la scena in un video.

A raccontare la vicenda è stato TJ Wright, manager 28enne di un'azienda di pannelli solari di Thurrock (Essex). TJ viaggiava in solitaria ed era diretta alla Higher Love Festival, quando, proprio nel bel mezzo del viaggio, si è scatenata la festa. I passeggeri si sono alzati, cominciando a ballare e a saltare. Sono state distribuite bottiglie di alcolici, e presto la situazione si è fatta fin troppo allegra.

"Eravamo tutti sconosciuti e alla fine siamo diventati una cosa sola. Devo dire che, viaggiando da solo, è stato uno dei migliori voli che abbia mai fatto proprio perché tutti avevano voglia di divertirsi. Tutti i passeggeri si sono lasciati andare tra applausi, musica e una vera e propria festa", ha dichiarato TJ al Mirror.

Il problema è che la situazione è degenerata in fretta, e l'atmosfera si è surriscaldata, tanto che tra alcuni passeggeri si è scatenata una lite. Una passeggera, disturbata dalla confusione, si è infatti arrabbiata e ha scagliato una delle bottiglie vuote contro un giovane che in quel momento stava ballando. La donna ha intimato ai ragazzi di fare silenzio.

"Le ho chiesto gentilmente di scusarsi e di non essere così scortese, e a quel punto tutti i passeggeri hanno iniziato a esultare", ha spiegato la 28enne.

E il personale Ryanair? A quanto pare l'equipaggio non avrebbe tentato di fermare la festa, anzi. Per un po' i membri del personale di volo si sono divertiti insieme ai passeggeri.

Poi, quando si è accesa la spia che invitava tutti a indossare le, hanno ripreso il controllo, invitando tutti a prendere posto sui propri sedili.

Il video postato da Tj sui social è diventato virale in poco tempo, tanto da raggiungere oltre 235.000 visualizzazioni.