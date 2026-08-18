A ritmo di tango dall'Ottocento ai virtuosismi di Piazzolla

A passo di danza, anzi di tango, con brani di Piazzolla, Cardoso, Gardel, Girotto. Il festival «Onde musicali sul Lago d’Iseo» sabato 22 agosto a Pisogne (in provincia di Brescia), nella chiesa di Santa Maria della Neve (ore 21, ingresso libero) ospiterà lo spettacolo «AT-Traverso il Tango» ovvero Passioni, virtuosismo, emozioni tra Vecchio e Nuovo Continente. Il quartetto composto da Giovanni Mareggini (flauto), Riccardo Bontempelli (percussioni), Enrico Lazzarini (contrabbasso) e Massimo Tagliata (pianoforte e arrangiamenti) condurrà il pubblico in un viaggio musicale che partirà dall’Ottocento, quando l’habanera cubana lasciò spazio alle milonghe, e proseguirà con i brani struggenti dei grandi cantanti argentini, fino alla diffusione del tango nel mondo come forma musicale universale, grazie all’opera infaticabile del compositore Astor Piazzolla. Qui il tango argentino si confronterà con la Bossa Nova ed i Choros brasiliani: brani vocali e strumentali in cui il virtuosismo si fonde con la malinconia, il carnevale con la saudade. Il flautista Giovanni Mareggini si è esibito nei più importanti festival e teatri internazionali. Vanta collaborazioni con Giorgio Gaslini, Lucio Dalla e Jan Anderson dei Jethro Tull. Esperto anche di musica sacra, è stato incaricato da Papa Francesco della direzione musicale del Sinodo dei giovani nel 2018 e nel 2022. Enrico Lazzarini ha collaborato con alcuni dei jazzisti più noti della scena italiana e internazionale (tra cui Fresu, Marcotulli, Bosso, Ribot e Odorici), con il cantautore Vinicio Capossela e con artisti del calibro di Paolo Rossi. Massimo Tagliata ha iniziato ad approfondire il linguaggio del tango argentino quand’era adolescente.Collabora anche con Biagio Antonacci, Antonella Ruggiero, Elisa, Sal Da Vinci, Javier Girotto. Riccardo Bontempelli si è diplomato in batteria al CPM di Milano ed è attivo in ambito jazz e pop/rock.