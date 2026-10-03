Ecovandali se i prefetti presentano il “conto”

L’arco della Pace colorato di rosso, il Naviglio verde, la statua di Montanelli e il dito di Cattelan vandalizzati. Protestano e imbrattano. Protestano perchè dicono di voler difendere il pianeta e imbrattano luoghi, monumenti ed edifici per sostenere la causa. Ambientalisti o ecovandali, dipende dai punti di vista. Ma non solo loro. Perchè l’esercito arruola anche parecchi ragazzini che «firmano» muri e opere di pregio con i loro «tag» solo per poi pubblicare le imprese sui social. E allora si prova a correre ai ripari. Sono più di mille, 1.080 per la precisione, i beni culturali e gli immobili di pregio sotto tutela a Milano. Un patrimonio culturale protetto dalla legge contro gli eco-vandali del 2024. Ma evidentemente non basta perchè, spesso, chi li sfregia la fa franca. «La norma è chiara ma stiamo lavorando per renderla ancora più performante» ha confermato il sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che ieri mattina ha incontrato il prefetto Claudio Sgaraglia, per fare il punto sull’applicazione della norma, che affianca al penale un sistema di sanzioni amministrative. Le multe sono salate: da 10mila a 40mila euro per il deturpamento e da 20mila a 60mila euro per il danneggiamento, oggettivamente un bel deterrente a patto di applicarle. Ora l’obiettivo è quello di sensibilizzare le forze dell’ordine affinchè segnalino alle Prefetture chi imbratta questi beni e permettere al prefetto di applicare le sanzioni ancor prima del procedimento penale. Se così fosse, c’è da scommetterci, i danneggiamenti calerebbero all’istante. E sarebbero gli stessi genitori, che spesso si presentano in questura a difendere i loro «fenomeni», a tenerli a bada. Perchè quando si tratta di metter mano al portafogli...