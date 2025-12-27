Accoltellamento al pranzo di Natale, padre e figlio finiscono in ospedale: un arresto

Un pranzo di Natale al ristorante finisce nel sangue quando fra due tavolate scoppia una lite sfociata in una vera e propria aggressione. Il fatto si è verificato a Pino Torinese (Torino) il 25 dicembre. Notizia di oggi l'arresto di un 34enne accusato di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione tutto sarebbe nato da una banalissima discussione. Le due comitive stavano pranzando in un ristorante in strada Traforo del Pino quando qualcosa ha scatenato la lite. Secondo indiscrezioni, la discussione sarebbe cominciata alla fine del pranzo: due commensali hanno iniziato a litigare, e in breve si è passati agli insulti, poi all'aggressione vera e propria. Ad un certo punto il 34enne si è infatti alzato e, afferrato un coltello, ha pugnalato il vicino di tavolo di 38 anni, ferendo anche il figlio minorenne, intervenuto per proteggere il padre.

L'allarme è stato dato subito e l'aggressore è stato disarmato da altre persone che si trovavano nel locale. Sul posto si sono presentate diverse ambulanze. Il padre e il figlio di 16 anni, entrambi feriti, sono stati stabilizzati e trasportati d'urgenza in ospedale. Colpito per due volte all'addome, il 38enne è stato giudicato grave ma non in pericolo di vita. Più lievi, invece, le ferite del minorenne. L'uomo è ricoverato presso l'ospedale San Giovanni Bosco (Torino).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Chieri, che hanno bloccato l'aggressore. Questi, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di arma bianca. A quanto pare si tratta di un soggetto già noto alle forze dell'ordine. Il 34enne si trova ora dietro le sbarre della casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ed ecco la nota arrivata alla nostra redazione. “Quello di Pino Torinese è un ristorante tradizionale, non un Home Restaurant”. Lo chiarisce il CEO di Home Restaurant Hotel dopo un colloquio con il giornalista di TorinoToday, Luca Ronco. Secondo la piattaforma, la struttura denominata ‘Home Family Restaurant‘ sarebbe un regolare esercizio commerciale e non un’attività di social eating.

Il CEO di Home Restaurant Hotel annuncia un esposto alla Procura di Torino contro la struttura per l’uso improprio del nome su Google e diffida la stampa: “Pronti a procedere contro chi non concede diritto di replica”. Il portale punta il dito contro la “scarsa chiarezza normativa” e invita le organizzazioni di categoria dei ristoratori classici a vigilare sui propri associati per evitare la diffamazione del settore Home Restaurant.