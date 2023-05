Accusa un malore in piazza, lo soccorre il candidato sindaco di Fratelli d'Italia

Ha soccorso un uomo improvvisamente accasciatosi a terra a seguito di un malore, svestendo momentaneamente i panni del politico per indossare quelli abituali di soccorritore della Misericordia. Lo stesso protagonista della vicenda si è però visto costretto a "nascondere" il gesto eroico, perché le elezioni comunali sono vicine e qualche elettore di sinistra stava già urlando alla strumentalizzazione. Questo è quanto successo ieri a Campi Bisenzio, una città toscana alle porte di Firenze. Tutto è iniziato nel pomeriggio, nella centrale piazza Dante: forse a causa del caldo insolito per la stagione, una persona che stava passeggiando fra i banchi del mercato si è accasciata all'improvviso, accusando un malore. Momenti di panico, in una zona comunque piuttosto frequentata: quanto avvenuto ha immediatamente calamitato l'attenzione dei presenti. Poco distante c'era anche Antonio Montelatici, candidato sindaco di Fratelli d'Italia alle amministrative che si terranno fra circa una settimana.

Quest'ultimo stava incontrando gli elettori in un gazebo nei pressi della piazza, ma non appena si è reso conto di quel che stava succedendo ha interrotto il comizio per dirigersi di corsa verso l'uomo in difficoltà. E in virtù dell'esperienza accumulata in anni da soccorritore, lo ha soccorso e monitorato in attesa dell'arrivo dell'ambulanza in piazza. In una realtà come Campi, la notizia è diventata di pubblico dominio in pochi minuti, quando alcuni dei cittadini che hanno assistito alla scena ne hanno scritto sui gruppi social locali. Tanti gli utenti del web che hanno elogiato soprattutto la prontezza di Montelatici, complimentandosi con lui. Complimenti arrivati anche da utenti che di norma non votano a destra, per loro stessa ammissione. Il candidato, da parte sua, ha mantenuto sin dall'inizio un profilo basso, spiegando a chi c'era di essersi semplicemente comportato come avrebbe fatto qualunque altro volontario della Misericordia. Il clima da campagna elettorale non gli ha tuttavia fatto sconti: se moltissimi si sono congratulati con lui, c'è stato qualche cittadino che ha addirittura ipotizzato che potesse strattarsi di uno "spot strumentale".