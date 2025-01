Adamello, sono riprese le ricerche dell'alpinista inglese. Il compagno trovato morto

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo un giorno di pausa dovuto al maltempo che impediva ai soccorritori di spostarsi, sono riprese le ricerche dell'alpinista inglese Aziz Ziriat, ancora disperso in Trentino nel gruppo dell'Adamello. Mercoledì scorso, purtroppo, c'è stato il ritrovamento dell'altro alpinista che si trovava con Ziriat: Samuel Harris è stato infatti rinvenuto senza vita. La speranza è sempre quella di riuscire ad arrivare in tempo da Ziriat, ma il trascorrere inesorabile dei giorni non gioca a favore dell'uomo.

Nel corso della mattinata di oggi, sabato 11 gennaio, sono riprese le ricerche di Aziz Ziriat, alpinista 36enne di Londra. I soccorsi sono partiti alle prime luci dell'alba, e sono coinvolti un gran numero di uomini. Oltre agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico, ci sono anche gli operatori del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i vigili del fuoco. Si parla di almeno 40 soccorritori, che hanno raggiunto l'alta quota via elicottero. Già nella giornata di ieri l'intera zona è stata perlustrata dall'alto in modo tale da cercare qualsiasi dettaglio nella neve, ma non è stato trovato nulla.

Insieme agli operatori, che saranno sostituiti a fine mattinata, sono presenti anche i Nu.Vol.A. (i nuclei di volontariato alpini) che si stanno occupando di preparare e servire bevande e pasti caldi ai soccorritori impegnati nel faticoso lavoro di ricerca. Ad aiutare gli operatori, anche alcune unità cinofile.

Si ricorda che Aziz Ziriat e Samuel Harris, entrambi britannici, risultano scomparsi dall'1 gennaio. Sono stati visti l'ultima volta al bivacco Malga Dosson, poi di loro si è persa ogni traccia. Il 6 gennaio sarebbero dovuti rientrare in patria, ma ciò non è accaduto e i familiari hanno dato l'allarme. Harris è stato trovato l'8 gennaio. Il suo corpo privo di vita giaceva sepolto sotto cumuli di neve, alla base della parete sud del Carè Alto. Non si sa ancora cosa gli sia accaduto, ma si teme una fatale caduta. Adesso è attesa per le sorti del compagno Aziz Ziriat.