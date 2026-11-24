E alla fine arrivò lo sgombero. Ieri mattina, in applicazione di un piano coordinato dalla Prefettura, vigili e polizia si non presentati al civico 351 di via Chiesa Rossa, per sgomberare uno dei campi rom più discussi della città unitamente a quello di via Negrotto, tra Bovisa e Villapizzone, e quello di via Impastato, a Rogoredo.

Un intervento, invocato da sempre, che di fatto pone fine a un insediamento che, fino alla scorso anno ospitava 75 nuclei familiari, circa 250 persone, un terzo delle quali minorenni. Tra i residenti, oltre a famiglie di origine balcanica, anche sinti e rom che già da tempo erano stati ricollocati dal Comune in alcuni alloggi popolari e Soluzioni abitative temporanee (SAT). Una piccola parte dei nuclei censiti disponeva già di una sistemazione abitativa autonoma al di fuori del campo mentre alcuni avevano invece rifiutato le soluzioni prospettate da Palazzo marino: «L’area è stata messa in sicurezza con un presidio fisso di Polizia Locale- spiega il Comune in una nota- Le circa 70 famiglie residenti sono state incontrate dai servizi sociali per accompagnarle come previsto dalla legge regionale, verso soluzioni alloggiative alternative». Al termine delle operazioni di sgombero sono stati liberati 34 alloggi e l’intervento si è reso necessario per gravi criticità riscontrate sotto il profilo della sicurezza urbana, delle condizioni igienico-sanitarie e del degrado ambientale. In particolare, dopo specifiche indagini, è emersa anche una contaminazione del terreno che rende urgente procedere a interventi di bonifica. «Finalmente si mette fine a una situazione di illegalità tollerata per troppo tempo-commenta il vicepremier Matteo Salvini- Auspico che questo intervento sia un segnale per procedere anche allo sgombero delle tante altre realtà abusive, dai centri sociali ai luoghi di culto irregolari, che il Comune di Milano ha tollerato per troppo tempo».

«Un’operazione necessaria che ricorda quanto affermato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni quando disse che in Italia non ci deve essere spazio per zone franche- spiega il deputato di Fdi Riccardo De Corato- Sottolineo inoltre il fatto che questo è il primo sgombero che le Giunte di centrosinistra fanno a Milano in quindici anni mentre il centrodestra ne aveva fatti 531». Lo sgombero è stato fatto con la contrarietà di una parte del consiglio comunale: «Nessuno degli assessori competenti era presente- fanno notare i consiglieri del Pd Alessandro Giungi e Simonetta d’Amico- La soluzione non è assegnare alloggi provvisori peraltro sottraendoli a chi è senza casa».