Questo governo lo aveva detto fin dall’inizio del suo insediamento: chi sbaglia paga. E il nuovo decreto Sicurezza è orientato esattamente a questo, specialmente nella parte dedicata agli eco-vandali, quando a essere deturpati sono monumenti ed esempi d’arte che appartengono al nostro patrimonio. Un esempio concreto arriva da Bologna, dove per conto della polizia sono stati notificati una decina di verbali.

Bologna è una delle più importanti città d’arte del Paese e di edifici tutelati ne ha centinaia, quasi mille. Un elemento che sembra non interessare i manifestanti che ogni settimana invadono le piazze con qualsiasi richiesta mentre deturpano il patrimonio comune. Questi sono anche i giorni delle occupazioni dei licei e il Minghetti, che è uno dei più rappresentativi di Bologna, è stato “preso” più volte dagli occupanti e la scorsa settimana, in concomitanza con lo sciopero internazionale degli studenti del 20 novembre, è stato realizzato un enorme murale, realizzato da una minorenne dei collettivi cittadini, vicina ai centri sociali locali. Sono state svolte le indagini che hanno portato a lei ed è così stata comminata la multa da 13.300 euro, già notificata, indirizzata alla sua famiglia essendo lei minorenne.

L’importo è stato stabilito dalla prefettura di Bologna e la stessa sorte è capitata ai soggetti che hanno imbrattato la basilica di San Petronio con diversi scarabocchi il 17 ottobre, durante la manifestazione culminata nei saccheggi. Anche in questo caso le multe sono state già notificate. Ovviamente sono solo dei casi, sono numerosi quelli ai quali stanno lavorando le forze dell’ordine, con la convinzione di riuscire a individuare anche altri imbrattatori. Come quello dell’ex ospedale degli Innocenti, pasticciato durante un presidio pro Pal con scritte contro il sindaco Matteo Lepore, alcune anche minatorie. In questo caso le multe sono state di 10.000 euro e, anche in questo caso, sono state già notificate.

Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, ha sottolineato come questa misura sia ”un vero deterrente, importante e significativo, perché mette a terra una norma che già esisteva, ma che fino a questo momento non aveva trovato applicazione nella sua completezza. La maggior parte dei giovani che imbratta, se è consapevole di essere raggiunta da sanzioni, è probabile che smetterà”. Ora resta da capire se i genitori dei minori raggiunti dalle sanzioni, o gli eventuali maggiorenni, avranno l’audacia di proporre un ricorso contro la sanzione. I danni ai beni pubblici devono essere risarciti per poterli riparare e non possono essere sempre i cittadini a pagare.