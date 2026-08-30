Allarme incendio dopo il decollo, paura sul volo Lampedusa-Catania: cos’è successo

Paura ad alta quota sopra i cieli di Lampedusa. Un problema meccanico ha costretto il volo DAT DX1846 dalla compagnia Danish Air Transport a invertire la rotta poco dopo il decollo e a effettuare un atterraggio d’emergenza.

Il fatto, stando a quanto riferito, si è verificato nel corso della giornata di ieri, sabato 29 agosto. L’Atr42, velivolo usato in sostituzione di un Atr72 che si trovava in manutenzione, era appena partito dall’aeroporto di Lampedusa con direzione Catania, quando è scattata l’emergenza. I sistemi di bordo hanno segnalato un surriscaldamento anomalo o un incendio, costringendo il pilota a effettuare un atterraggio d’emergenza. Il comandante ha quindi virato per fare rientro immediato a Lampedusa. Qui si sono precipitati tutti i mezzi di soccorso, tra vigili del fuoco e forze dell’ordine.

A bordo del velivolo si trovavano 48 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio. Saputo dell’avaria, ci sono stati momenti di panico in cabina. Il personale di volo è tuttavia riuscito a mantenere la calma e a gestire l’emergenza.

La manovra di rientro si è conclusa con successo e in totale sicurezza. Secondo quanto dichiarato, non si sono registrati feriti. Oltre ai vigili del fuoco, a bordo pista si trovava anche un’ambulanza, che fortunatamente non è servita. Una volta atterrato, il velivolo è stato scortato fino all’area di sosta e nelle prossime ore sarà sottoposto a dei rigorosi controlli.

Alcuni passeggeri sono poi riusciti a partire per Catania nel resto della giornata, altri partiranno nella giornata di oggi.

A quanto pare l’avaria che ha scatenato l’emergenza avrebbe colpito il propulsore destro. L’elica ha subito una drastica perdita di giri, e questo ha provocato l’emergenza incendio.

A causa dei problemi dovuti al volo, l’aeroporto ha subito dei disagi e ci sono stati dei ritardi.