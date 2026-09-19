Bocconi scuola dei talenti. “Qui opportunità per tutti”

«Il talento è ovunque, le opportunità no» erano le parole citate due anni fa all’inaugurazione dell’anno accademico della Bocconi dal presidente della Banca Mondiale Ajay Banga e ricordate ieri dal rettore Francesco Billari nel suo discorso dell’apertura numero 125.

Perché proprio la mobilità sociale è stata il tema centrale della cerimonia: un concetto più sviluppato anche raccontando esempi concreti come Calogero Tumminelli che, figlio di un pizzicagnolo siciliano, nei primi anni del Novecento rimasto orfano si laureò con una borsa di studio con Luigi Einaudi e partecipò alla nascita dell’Enciclopedia italiana accanto a Giovanni Treccani e Giovanni Gentile. Più vicino l’esempio di Nunzio Quaranta che con una borsa arrivò nel 2015 da Bari e oggi è un affermato professionista in Arabia Saudita. «Istruzione come infrastruttura, in grado di indebolire il legame tra origine e destino. Ricordando che con il «Progetto carceri Bocconi» in 10 anni sono 33 le persone che a Bollate si sono immatricolate e sei quelle che hanno già conseguito la laurea.

La cerimonia, aperta dal presidente Andrea Sironi, si è chiusa con la lectio magistralis di Gita Gopinath, docente di Economia ad Harvard, sul futuro dell’economia globale. «La qualità di un’università non si misura soltanto nella sua capacità di attrarre e formare persone di talento, ma anche nella disponibilità ad assumersi una responsabilità verso la società», ha sottolineato Sironi, richiamando il Piano Strategico 2026-30.

Nel corso della mattinata è stato ricordato l’impegno dell’Ateneo nel sostegno allo studio: nel 2025 l’investimento è stato di 57 milioni di euro, mentre nel quinquennio 2026-30 Bocconi prevede di destinarvi oltre 350 milioni. Oggi uno studente su tre riceve una forma di agevolazione e più di 1.900 studenti studiano gratuitamente grazie a un esonero totale. Il sistema delle residenze universitarie mette a disposizione 2.800 posti letto, compresi i 700 nuovi posti del Villaggio Olimpico.