Alto 122 metri, col cuore verde: all'Isola un nuovo grattacielo

Un nuovo grattacielo di oltre 122 metri sorgerà all’Isola. Il progetto si chiama Palazzo Sistema e da poco, a giugno scorso, è entrato nella fase operativa con l’effettiva apertura del cantiere. Lo realizza la Park Associati, che nel 2022 ha vinto il concorso internazionale indetto da Aria-Regione Lombardia. E infatti l’edificio ospiterà uffici e società della Regione, diventando la terza sede istituzionale dopo il grattacielo Pirelli e Palazzo Lombardia.

La torre, principale costruzione di un complesso più ampio, con i suoi 122,5 metri è di poco più basso del Pirellone (127 metri), ma ben 100 metri sotto la torre di Unicredit, la più alta di Milano. Spunterà al posto dell’ex blocco di uffici della Montefibre-Montedison, progettato a fine anni Sessanta da Marco Zanuso e Lodovico Barbiano di Belgiojoso, che verrà totalmente demolito. Siamo quindi tra le vie Pola, Rosellini, Taramelli e Abbadesse.

Il progetto si estende su un’area di circa 69mila metri quadrati e il grattacielo di 26 piani fuori terra che affaccia su via Rosellini è solo uno dei corpi previsti. Ci saranno diversi edifici orizzontali, alti circa 30 metri, e oltre agli uffici, spazi pubblici e aree verdi. Un giardino di circa 14mila quadrati sarà realizzato con i principi del Dry Garden, cioè con piante a ridotta necessità di manutenzione e di acqua. Poi un sistema per la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana. Un «cuore» green che dovrà contrastare l’effetto isola di calore e che ospiterà tra l’altro arnie per le api. Il piano terra sarà in gran parte aperto alla città, con aule per la formazione e un auditorium. Le coperture degli edifici avranno terrazze verdi e anche un giardino pensile accessibile al pubblico. Giardini sospesi saranno realizzati pure nella torre. Palazzo Sistema modificherà lo skyline cittadino. Il cantiere è nella fase iniziale, quella dello smantellamento delle costruzioni esistenti, che ne precede la demolizione. In questi anni ci sono stati la progettazione e i passaggi amministrativi, ora si parte. I lavori dureranno per tutto il 2027 almeno.