Donna getta acido contro il suo avvocato: ricoverato in terapia intensiva

Non si conoscono ancora le motivazioni del gesto folle di una donna che, nella serata di venerdì, avrebbe gettato dell’acido sul corpo del suo avvocato. L’uomo è stato subito ricoverato, in un primo momento, all’ospedale “Gaetano Martino” di Messina, città dove sono avvenuti i fatti, ma poi trasportato all’ospedale “Cannizzaro” di Catania per essere curato dagli specialisti del reparto “Grandi ustioni”.

Indagini in corso

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta nell’abitazione del legale della donna a Santo Stefano Mezzano, frazione del Comune di Messina. Le ustioni, alcune profonde, sono sul 20% dell’uomo aggredito che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita anche se al momento si trova nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale catanese.

Non si ferma il lavoro dei carabinieri del comando provinciale di Messina, che stanno cercando di individuare la donna che ha lanciato l’acido oltre a capire quale possa essere stato il movente.