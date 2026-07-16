Un altro vannacciano coinvolto in una rissa: ecco chi è e cos'è successo

Due vannacciani nelle Marche coinvolti in episodi di risse e botte. Sono loro stessi a renderlo noto con dei video che stanno spopolando sui social. Dopo l’imprenditore Giuseppe Barboni, che ha documentato il suo pestaggio a un iracheno molesto a San Benedetto del Tronto, irrompe sulla scena il sindaco di Filottrano, Luca Paolorossi.

È successo due giorni fa a Civitanova Marche, durante un convegno con il generale Roberto Vannacci. Il blogger Ivan Grieco si avvicina al leader di Futuro Nazionale per domandargli, insistentemente, dei suoi rapporti con la Russia. Il sindaco, Luca Paolorossi non ci sta. Con una manata sposta la telecamera del reporter. “La notizia già la stanno montando. Io non aggredisco nessuno, Dio solo sa quanto odio la violenza. Sono venuto ad ascoltare l’amico Roberto Vannacci, sono arrivato in un’area dove ai giornalisti non era consentito stare perché c’era già stata la conferenza stampa e questo giornalista petulante inveiva contro il generale. Fomentava odio, io ero vicino e quando la sicurezza ha reagito io ho allontanato la telecamera”, spiega il primo cittadino marchigiano con un video sui suoi social. Peccato che, proprio dopo la scena, che è stata ripresa da diversi media e quindi è già online, Paolorossi avesse detto: “Nessuno ha fatto niente, io non ho visto niente, io non ero li”.

Un tratto distintivo tra Barboni e Paolorossi è il loro spirito imprenditoriale. Ben vestiti, amanti del lusso e convintissimi italiani. Anche il sindaco di Filottrano ha un suo business, la sartoria Luca Paolorossi. “Dio salvi il made in Marche”, “La tradizione sartoriale italiana al servizio del tuo stile”, si può leggere nella home page del sito web. Non solo politica quindi. Mentre il blogger Grieco, che conduce il programma Laminiera e lavora con Pulp podcast, si è sbrigato a denunciare, Vannacci per ora tace. “Sono stato aggredito all’evento del Generale Vannacci. Il sindaco di Filottrano mi ha aggredito fisicamente e strappato dalle mani la telecamera”, scrive Grieco su Instagram.

Vannacci si era esposto per il caso di Barboni: “Io sono contro la violenza se non giustificata da necessità di difesa”. Poi è ritornato sopra la questione, ma in maniera diversa.

Quando gli è stato chiesto se si palesasse un’espulsione di Barboni da Futuro Nazionale il generale ha spiegato che “all’interno del movimento non facciamo i giudici. I provvedimenti sono quelli previsti dalla legge. Li prenderanno, eventualmente, coloro che sono deputati a farlo”. Per ora, invece, c’è il silenzio stampa sulla questione del sindaco.