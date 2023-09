Anziana muore carbonizzata a Brindisi: figlio accusato di omicidio

Il corpo carbonizzato di una donna di 71 anni è stato rinvenuto tra i resti di una casa di campagna della provincia di Brindisi dopo lo spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco: unico indagato il figlio 47enne della vittima, proprietario dell'abitazione, il quale peraltro sarebbe stato proprio il primo a lanciare l'allarme. Il terribile episodio si è verificato durante la notte di ieri, martedì 19 settembre, all'interno di una villetta sita in contrada Augelluzzi, nelle campagne di San Michele Salentino, piccolo comune della provincia di Brindisi. Casa, come detto, di proprietà del figlio dell'anziana deceduta tra le fiamme, la 71enne Cosima D'Amato.

A lanciare l'allarme ai soccorritori e alle forze dell'ordine, intorno alla mezzanotte, è proprio il 47enne. Quando in contrada Augelluzzi giungono i vigili del fuoco, l'incendio aveva già avvolto l'intera abitazione: i pompieri lottano con le fiamme e riescono a spegnere il rogo, effettuando una macabra scoperta durante le operazioni. Il corpo senza vita di Cosima D'Amato, madre del proprietario di casa, viene rinvenuto completamente carbonizzato all'interno della cucina. I sospetti dei carabinieri, che si sono messi al lavoro per ricostruire l'intera vicenda col prezioso supporto dei vigili del fuoco e dei colleghi della Scientifica, sono immediatamente ricaduti sul figlio della vittima, che non si trovava in buoni rapporti con l'anziana madre. Tanto che, stando a quanto riferito dall'Ansa, nei suoi confronti era stato emesso un divieto di avvicinamento alla donna. Sarebbe stata la 71enne, quella sera, a decidere di recarsi a casa del congiunto per fargli visita. I militari sono rimasti sul posto fino alle prime luci dell'alba di oggi.