Appuntamento al Sempione: 70 cani cercano anima gemella

Single, disponibile a una relazione seria e duratura, amante delle passeggiate. Fedele. Unico difetto: perdo pelo sul divano. E finalmente qualcuno sincero al primo approccio. Al Parco Sempione sabato e domenica si cerca l’anima gemella a quattro zampe. Si chiama AdottaMi, è un’iniziativa che rientra nella Milano Digital Week e riempirà il cuore verde di Milano con oltre 70 cani in cerca di un padrone, insieme alle associazioni che se ne prendono cura. Organizzato da Empethy insieme ad AreaCani Milano, la formula adottata è quella del dating: conoscersi, annusarsi, scoprire il carattere, capire se c’è intesa e soprattutto se si può vivere insieme. Perché il colpo di fulmine, si sa, passa. La passeggiata delle sette del mattino, sotto la pioggia e sotto zero, resta. Creator e talent presenteranno e racconteranno i cani al pubblico, mentre associazioni, veterinari ed educatori nell’area Speed Date aiuteranno i visitatori a capire quale sia il match più adatto e offriranno consigli per impostare una relazione corretta. Perchè tra l’innamoramento a prima vista e la convivenza, in mezzo c’è la quotidianità. Lui è bellissimo, ma ha bisogno di correre tutti i giorni: inconciliabile se si trova già impegnativo il tragitto tra il letto e la macchina del caffè al mattino. Lui cerca tranquillità ma tu hai una casa che pare il distaccamento dell’aeroporto di Linate da dove entri ed esci, chissà quando e quale ora. Prima di promettersi amore eterno meglio mettere in chiaro le abitudini, stabilire vizi e virtù e capire se sono compatbili. Anche perchè in coppia con un cane quello che deve cambiare è l’umano. Visto che siamo nella settimana dell’innovazione anche il corteggiamento passa dal telefono. Ogni cane avrà un QR code, si inquadra, si apre la scheda digitale per entrare nel suo mondo e nella sua storia e quindi inviare direttamente una richiesta di adozione tramite la piattaforma Empethy. Finita dunque l’era delle adozioni basate sulla pietà. Dal «poverino portiamolo a casa», al «siamo fatti l’uno per l’altro». Con una certezza, lui non ha mentito sul suo profilo. Fin dal primo approccio.