"È sua la chiave?". Attenzione alla nuova truffa: come funziona

Dopo la truffa della ruota bucata, del gattino e delle monete cadute dal borsello, un altro raggiro ai danni di vittime ignare si aggiunge alla lista. A Roma, infatti, la truffa della chiave. Il modus operandi, tutto sommano, è sempre lo stesso. I malviventi fanno leva sulla distrazione e sull'ingenuità delle persone, specie se anziane. Basta un attimo per mettere a segno il colpo e andarsene via col denaro oppure con oggetti di valore.

Il caso nella Capitale

L'ultima vittima dei malviventi è stata, ancora una volta, una signora anziana. La donna, secondo quanto riportato da Il Messaggero, stava transitando in via Adriano Fiori a Casal de' Pazzi quando è stata richiamata da un estraneo. La donna, che avava appena prelevato dallo sportello postale duecento euro in contanti, si trovava già vicina alla propria auto, ma si è fermata per ascoltare cosa lo sconosciuto aveva da dirle. Questi non ha perso tempo, chiedendole se fosse sua una chiave che affermava avere appena raccolto da terra. Un errore fatale. Tempo pochi secondi e i criminali sono riusciti ad accedere all'auto, portando via tutto ciò che hanno trovato.

" Mia mamma aveva un appuntamento con una signora e insieme a mia sorella sarebbero dovute partire per il mare. Aveva deciso di fermarsi in posta per prelevare dei soldi prima della partenza ", racconta a Il Messaggero la figlia della vittima. " Abbiamo denunciato ai carabinieri, ma nella zona sembrano esserci stati simili episodi ", precisa.

L'ultimo colpo, che ha avuto come vittima l'anziana signora, si è verificato venerdì scorso. Ad agire due complici. Il primo ha distratto la donna con la scusa della chiave caduta, il secondo, una donna, ha agito furtivamente, aprendo lo sportello dell'auto e prelevando la borsa della signora, lasciata sul sedile. All'interno della borsa, due paia di occhiali, il cellulare e quei duecento euro appena prelevati.

Anziani nel mirino

I malviventi non risparmiano nessuno, ma è ovvio che siano le persone anziane ad essere prese maggiormente di mira. Le tecniche impiegate dai criminali sono davvero tante, e purtroppo sono in tanti a caderci.

Quando le truffe non funzionano, certi personaggi non esitano neppure a ricorrere alla violenza. Nel maggio 2022, sempre in via Adriano Fiori, una 68enne è stata aggredita da un pregiudicato che le ha strappato con la forza il denaro dalle mani dopo che questa aveva appena prelevato allo sportello. A causa delle violenza subita, la donna aveva ricevuto 20 giorni di prognosi, refertati dal Policlinico Umberto Prima per una frattura della spalla e del bacino.