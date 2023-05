Attenzione alla "truffa delle monetine": ecco come agiscono i malviventi

Raggirare le vittime con l'obiettivo di metterle a proprio agio per poi colpire improvvisamente e derubarle: dopo la truffa della gomma a terra e quelle del cellulare o dei gattini, solo per citarne alcune, ecco arrivare la tecnica delle monete. Come spesso accade in questi casi, i malviventi agiscono nei pressi di negozi o supermercati. Dopo essersi appostati, inquadrano l'obiettivo di turno attendendo il momento in cui appoggia borsetta o marsupio sul sedile del lato passeggero: mentre uno butta delle monetine per terra, invitando il malcapitato a raccoglierle, il complice agisce in modo fulmineo e si impossessa degli averi della vittima.

Il modus operandi

Una donna ha raccontato a Il Messaggero l'esperienza da lei vissuta in prima persona lo scorso venerdì 19 maggio: una truffa messa in atto almeno da due persone, che sono entrate in azione all'esterno di un panificio in piazza Gimma, portando a compimento il colpo "in pochi secondi".

Sono all'incirca le ore 20:30, quando la vittima esce dal negozio e raggiunge la sua vettura posteggiata nelle vicinanze. Dopo aver sistemato la borsetta sul sedile del lato passeggero, mette in moto l'auto, pronta a fare ritorno a casa. "Mentre facevo manovra ho sentito bussare al finestrino e c'era un ragazzo che mi faceva segno di guardare in terra" , ricorda la vittima. "Pensavo di aver tamponato la macchina parcheggiata dietro alla mia" , prosegue, "invece mi voleva segnalare la perdita delle monetine" . Non sembrava una scusa, dato che sul marciapiede c'era davvero del denaro. La donna si ferma e scende dall'auto per raccogliere le monete: sono bastati quei quei pochi secondi al presunto complice del ragazzo per impossessarsi della borsetta, che conteneva cellulare, portafoglio e chiavi di casa. "Me ne sono resa conto solo dopo esser partita e grazie alla spia di apertura della porta, accesa" , ammette la vittima, "sono ritornata sul posto, ma ovviamente erano già fuggiti via".

L'unico dei due malviventi che la donna è riuscita a vedere è un ragazzo sulla trentina, ben vestito. Nessuna idea, invece, di chi potesse essere il suo complice, dato che ha agito nell'ombra e in modo fulmineo. "Il cellulare è stato localizzato per qualche minuto a villa Chigi, a pochi chilometri dal luogo del furto" , spiega la signora. Il marito tenta di raggiungere il luogo indicato dal gps, ma improvvisamente il segnale sparisce e dei malviventi non c'è più traccia. Risulta vana anche la ricerca effettuata nei dintorni "Su consiglio di altre persone siamo andati a perlustrare vicino ai cassonetti della spazzatura, ma non abbiamo più trovato nulla".

Oltre la perdita di denaro contante e documenti, visto che nella borsetta c'erano anche le chiavi, la vittima è stata costretta a cambiare serratura per evitare ulteriori sorprese. Nella zona della panetteria in cui è avvenuto il furto sono comunque presenti delle videocamere di sorveglianza: gli inquirenti stanno vagliando i filmati registrati nella speranza di riuscire a identificare i malviventi prima che possano colpire ancora.