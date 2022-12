Auto accerchiata sul marciapiede a Milano: "Stato di illegalità permanente"

Milano è una città fuori controllo ma questo, ormai, non fa nemmeno più notizia. Amministrare una città come il capoluogo lombardo non è oggettivamente semplice ma da quando è iniziato il ciclo di Beppe Sala a Palazzo Marino la situaizone è precipitata. Da motore economico a città alla moda e glamour per eccellenza a fanalino di coda per la percezione di sicurezza in Italia è stato un attimo.

Le strade di Milano la sera sono impraticabili senza correre il rischio di trovarsi davanti delinquenti di ogni tipo dalle periferie al centro città. Le metropolitane sono terra di nessuno dove i borseggiatori e i ladri fanno il bello e il cattivo tempo e nell'immediata periferia si può assistere a scene come quelle che un cittadino, ormai esausto di vivere in una città alla deriva, ha registrato col suo telefono dalla finestra di casa.

La clip dura appena pochi secondi, giusto il tempo di vedere un'automobile su un marciapiede circondata da un numero ingente di uomini che tentano di aprire la portiera. Il conducente cerca di sfuggire all'aggressione e nel farlo rischia di investire i presenti sul marciapiede. Il tutto si è svolto in via Padova all'angolo con via Giacosa, periferia orientale di Milano. Scene di oridinario degrado in una Milano notturnain cui prolificano spacciatori e violenti. " Non è una novità ma a questo punto la situazione è fuori controllo ", ha dichiarato Luca Lepore, capogruppo Lega in Municipio 2.

È lui ad aver ricevuto il video e ad aver denunciato l'ennesimo episodio inaccettabile per una città come Milano. " Spacciatori, immigrati irregolari e non, ubriachi a tutti gli angoli e la notte che fa esplodere violenza e caos. Sarà che via Padova è un mondo, come recita la scritta che sorge sul ponte ferroviario di via Padova 89. Però se questo è un mondo di certo non è il mondo che vogliono i residenti. Mi attendo azioni concrete per eliminare questi fenomeni che sono sempre più diffusi e apparentemente incontrastati ", ha commentato con amarezza davanti a queste immagini.

Ovviamente, i residenti hanno avvertito le forze dell'ordine ma quando la pattuglia della polizia di Stato è arrivata sul posto non c'era già più nessuno. Tutti si sono dileguati in fretta e furia senza lasciare trace del loro passaggio, come purtroppo troppo spesso accade a Milano.