La mamma di Kataleya denunciata: avrebbe accoltellato una donna in discoteca

Le indagini sulla scomparsa della piccola Kataleya Alvarez Chicclo stanno andando avanti da mesi, alla ricerca di una potenziale svolta per far luce sulla questione. Ma dopo il ritorno in carcere del padre Miguel Angel Romero Chicclo per la violazione ripetuta dell'obbligo di firma (comminatogli a quanto pare per un precedente reato) anche per la madre della bimba sembrerebbero profilarsi guai giudiziari: la cittadina peruviana Katherine Alvarez Vasquez è a quanto sembra stata denunciata per rissa, con l'accusa di aver ferito una giovane connazionale in una discoteca di Firenze. Questo è quanto riporta stamani il quotidiano La Nazione, per un episodio che si sarebbe concretizzato nelle prime ore della giornata odierna in un locale del capoluogo della Toscana. La mamma della bambina di 5 anni della quale nessuno ha più notizie dallo scorso 10 giugno è accusata di aver aggredito una ragazza di 21 anni, nei bagni della discoteca.

Secondo le accuse, Katherine l'avrebbe ferita al volto utilizzando un coltello o un oggetto tagliente. All'interno del locale non sarebbe tuttavia stata rinvenuta alcuna arma da taglio. Gli esponenti delle forze dell'ordine sono a lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto (non potendo contare sull'apporto delle telecamere a quanto sembra, perché il bagno della discoteca in questione ne sarebbe sprovvisto, ndr) e per appurare i motivi alla base dell'alterco fra le due donne. L'aggredita è stata poi trasportata al pronto soccorso: le sono stati applicati diversi punti di sutura ed avrebbe rimediato una prognosi di venti giorni. La stessa Katherine Alvarez era finita in ospedale nei giorni scorsi quando, evidentemente presa dalla disperazione per non aver più notizie della figlia, ingerì della candeggina.

Del resto è trascorso quasi un semestre da quando Kata è sparita dall'ex-Hotel Astor, l'edificio (allora occupato) nel quale viveva insieme ai familiari. Le piste che gli inquirenti stanno seguendo sono quelle già elencate nel recente passato, iniziando da quella che porta ad una ritorsione nell'ambito del "racket degli affitti" all'interno dell'Astor nel quale sarebbe stato coinvolto anche lo zio della bambina, detto "Dominic". A rendere più difficile il lavoro di chi indaga si è aggiunta anche la mancanza di segnalazioni: se nelle ore immediatamente successive all'episodio numerosi cittadini asserivano di aver visto una bambina somigliante a Kataleya in questa o in quella città (vero e falso che fosse) da diversi giorni non arriva più nemmeno una segnalazione. Chissà che non possano però esserci novità nelle prossime ore.