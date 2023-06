A Firenze scompare una bambina di 5 anni: si cerca Kataleya

Sono in corso ricerche a Firenze, nel quartiere Novoli: è scomparsa una bambina di 5 anni di nome Kataleya detta Kata. La piccola, di origine peruviana, sarebbe scomparsa alle 13 di sabato 10 giugno: indossava una t-shirt bianca e un paio di pantaloni viola. I genitori hanno presentato la denuncia di scomparsa ai carabinieri. Stando ai post d’appello apparsi su Facebook, la madre di Kataleya sarebbe rientrata alle 13 dal lavoro, non trovandola: le telecamere di sorveglianza avrebbero inquadrato la bimba entrare nel cortile in cui la famiglia abita ma non uscirne.

Le ricerche stanno coinvolgendo la comunità peruviana di Firenze in maniera volontaria ma c’è anche un notevole spiegamento di forze dell’ordine. Al lavoro appunto carabinieri con unità cinofile e vigili del fuoco (nello specifico è la Vab, la Squadra Antincendi Boschivi di Toscana), anche loro con i cani. Al momento sono stati visionati un edificio occupato situato tra via Maragliano e via Boccherini fiutato dai cani, e successivamente anche un palazzo a via Monteverdi. Kata si trovava, al momento della scomparsa nel cortile dell’ex hotel Astor, attualmente occupato da alcune famiglie, in cui vive appunto con i genitori. Pare che la piccola avesse bisticciato con un coetaneo durante il gioco. Ulteriori controlli sono avvenuti lungo il fiume Mungono e nei pressi del parco delle Cascine. Le ricerche sono proseguite anche stanotte.

Alle ricerche partecipano diverse persone della comunità peruviana e sono stati " attivati due diversi team di unità cinofile molecolari, una dei volontari VAB della città metropolitana di Firenze e una del Centro Cinofili Carabinieri di Firenze ". I carabinierihanno spiegato che "due unità, già nell'immediatezza conseguente alla denuncia, hanno setacciato per tutta la notte grossa porzione dell'area urbana in cui ricade l'edificio ove la scomparsa dimorava. Gli esiti sono stati negativi". Sono stati anche attivati i Vigili del fuoco di Firenze che hanno perlustrato l'argine del vicino Mugnone, con esito negativo. " Vi sono ben 3 reparti che procedono nelle indagini e nelle ricerche, quelli di Stazione Santa Maria novella, il Nucleo operativo e il Nucleo investigativo " concludono i carabinieri.

Stando ai dati forniti dal Viminale nel febbraio 2023, in Italia vengono presentate 47 denunce per scomparsa di minori al giorno. Nel 2022 le denunce sono state in totale 17130, i due terzi di tutte le denunce di persone scomparse, e riguardavano per oltre i quattro quindi la fascia d’età compresa tra 15 e 17 anni. Sempre tra le denunce di scomparsa di minori, i tre quarti hanno interessato bambini stranieri, per lo più maschi e sempre nella fascia 15-17, che sono stati poi ritrovati solo in poco meno del 30% dei casi.

Notizia in aggiornamento