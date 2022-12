"L'ho picchiato io". L'orrore sul bimbo con costole e braccia rotte

Aveva detto che si era trattato di un'incidente stradale ma poi, a distanza di una settimana dall'accaduto, ha ammesso le proprie responsabilità: " Sono stato io, l'ho picchiato ". A confessarlo è stato il compagno della nonna del bimbo di 6 anni trovato in gravi condizioni sul ciglio della strada, a Ventimiglia, lo scorso 19 dicembre. L'uomo è stato denunciato a piede libero con l'ipotesi di reato per lesioni gravissime. Il piccolo, invece, si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale "Gaslini" di Genova.

I fatti

Una vicenda dai contorni ancora poco chiari. Stando a quanto riporta il Corriere.it, l'episodio risale a 10 giorni fa. Il bimbo era stato raccolto a bordo strada dal compagno della nonna e portato in auto dal padre, a circa 2 chilometri di distanza dal luogo del ritrovamento. L'uomo aveva raccontato al genitore del piccolo di un presunto investimento da parte di un'auto pirata. Le telecamere della zona, passate al setaccio dagli investigatori, non hanno evidenziato il passaggio di alcun mezzo all'ora in cui si sarebbe verificato il fatto. Circostanza che ha indotto gli inquirenti a sospettare che la versione fornita dal presunto aggressore non fosse veritiera.

La confessione

Ieri sera, il compagno della nonna del bimbo si è recato in commissariato, accompagnato dal proprio avvocato, per rendere dichiarazioni spontanee. Interrogato dal pm Maria Paola Mirriali, a capo delle indagini, ha quindi confessato: " Non si è trattato di un incidente stradale, l'ho picchiato io ". L'uomo è stato denunciato a piede libero per lesioni gravissime. Le motivazioni del gesto violento restano ancora sconosciute.

La rabbia del papà: "Non mi do pace"