Buongiardino rapinato in centro: “Sala faccia qualcosa”

«Io sono nato a Milano e ho sempre vissuto a Milano e non ho voglia di cambiare le mie abitudini per colpa di certe persone». È «molto arrabbiato» Simonpaolo Buongiardino, vicepresidente di Confcommercio Milano e presidente di Assomobilità, dopo essere stato rapinato della catenina in pieno centro.È successo nella serata di mercoledì ed è lo stesso 79enne, che ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione Moscova, a raccontare cosa è successo. «Sono uscito dalla palestra di scherma, dal Circolo della spada Mangiarotti», vicino a viale Tunisia. «Erano le 21.15 di mercoledì. Poco dopo ho intuito che qualcuno mi aveva preso di mira, ha iniziato a seguirmi. Avevo una collanina piccolissima d’argento dorato che s’intravedeva dalla t-shirt». Dopo aver attraversato viale Regina Giovanna, via Cadamosto e piazza Lavater il vicepresidente di Confcommercio Milano è arrivato in via Hayez dove, ha spiegato, «mi è arrivato da dietro un uomo nero con una felpa bianca, mi ha messo le mani sulla testa e sulle spalle e mi ha strappato la catenina». Dopo la colluttazione l’aggressore «ha preso la collanina da terra e si è allontanato, non scappando ma camminando tranquillamente». Durante la rapina Buongiardino è caduto e ha riportato contusioni.La vittima parla di quella zona, nemmeno lontanamente periferica: «Quel tratto lì è terribile. Dal Circolo escono persone di una certa età, ma anche ragazzi e ragazze fino alle dieci». In particolare le vie che portano ai Bastioni di Porta Venezia sono «un disastro di gente di tutti i tipi». Infine: «Tutti i sindaci dovrebbero avere attenzione al tema della sicurezza. Il sindaco, non dico Sala ma tutti i primi cittadini, non può fare tutto ma può segnalare, intervenire sulla forza pubblica». I carabinieri cercano l’aggressore, che sarebbe un africano, a partire dalle immagini delle telecamere. Interviene il deputato di Fdi, Riccardo De Corato: le parole di Buongiardino sono «pienamente condivisibili e denunciano come ormai i milanesi siano rimasti completamente indifesi di fronte alla violenza e al degrado che 15 anni di governo di centrosinistra hanno consentito. Una spirale negativa che ha trasformato il capoluogo lombardo nella città più violenta d’Italia. Cosa aspetta il sindaco con delega alla Sicurezza a prenderne finalmente atto e a difendere i suoi cittadini?».