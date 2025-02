Choc a Genova, 15enne violentata nei bagni di scuola durante l'intervallo

Ascolta ora 00:00 00:00

Orrore in una scuola di Genova, dove una ragazza di 15 anni sarebbe stata violentata nei bagni da un compagno di istituto. Stando a quanto riferito dalle autorità locali, il terribile episodio sarebbe avvenuto nel 2023, ma solo oggi la notizia è stata diffusa, dato che sono state chiuse le indagini svolte nei confronti del presunto responsabile.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, che sta seguendo il caso, la vicenda risale alla fine del 2023. Durante la ricreazione, uno studente di 16 anni avrebbe afferrato la 15enne per trascinarla con la forza in uno dei bagni. Lì sarebbe avvenuta la violenza sessuale, consumata all'interno di uno stanzino. Inutili sarebbero state le lacrime della giovane, che implorava l'altro di fermarsi e lasciarla andare.

Una volta concluso l'abuso, la ragazza avrebbe fatto ritorno in classe, dove inizialmente non sarebbe riuscita a parlare per via dell'enorme choc subito. Solo dopo, trovatasi da sola insieme a una professoressa avrebbe avuto la forza di raccontare l'orrore vissuto, riferendo in lacrime quanto le era successo. La docente aveva allora allertato le forze dell'ordine, convincendo la studentessa a denunciare. Questo ha portato gli inquirenti a svolgere i dovuti accertamenti per verificare l'autenticità della storia.

In questi giorni l'inchiesta della Procura di Genova è stata chiusa e si attende ora di sapere quale sarà il destino del 16enne, che andrà probabilmente a processo per violenza sessuale continuata e aggravata. Nel corso di un incidente probatorio è già stata ascoltata la testimonianza della vittima, che ha ricostruito tutta quanta la vicenda.

Per quanto riguarda il ragazzo, pare che sia già stato

dall'istituto scolastico. Nel corso delle indagini sono emerse anche le minacce che il giovane avrebbe rivolto al migliore amico della vittima, che sapeva tutto, col chiaro intento di non farlo parlare.