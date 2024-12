Choc a Genova, 20enne stuprata su una panchina del Porto Antico

Ascolta ora 00:00 00:00

Arriva da Genova la notizia di un nuovo terribile caso di violenza sessuale. La vittima è una ragazza di vent'anni che ha raccontato di essere stata abusata su una panchina in zona Porto Antico.

La serata con gli amici, poi il blackout

Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, l'episodio si è verificato nella notte fra sabato e domenica scorsi. La vittima, una 20enne, ha riferito di aver trascorso la serata fra le vie della movida insieme a degli amici, e di aver bevuto molto. Mentre si trovava in zona Darsena avrebbe poi conosciuto due ragazzi stranieri, presumibilmente nordafricani, con i quali avrebbe stretto amicizia, decidendo di seguirli. Si sarebbe dunque allontanata insieme a loro, finendo in zona Acquario, al Porto Antico.

I tre avrebbero quindi raggiunto una delle panchine intorno alle due di notte e lì si sarebbero addormentati. La giavane, alterata dai fumi dell'alcol, avrebbe perduto i sensi. A distanza di poco tempo, però, è cominciato l'incubo.

La ventenne si è svegliata, accorgendosi che uno dei due ragazzi la stava toccando nelle parti intime. A causa dell'alcol non sarebbe riuscita a reagire prontamente, ma avrebbe chiesto al ragazzo di smetterla, non venendo però ascoltata. Il giovane, infatti, l'avrebbe violentata. Solo in un secondo momento il ragazzo l'avrebbe lasciata libera, andandosene.

La richiesta d'aiuto

La ragazza ha quindi chiesto aiuto ed è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Galliera di Genova. Qui è stata sottoposta a dei controlli e i medici hanno attivato il protocollo rosa per le vittime di violenza. Parlando con la polizia, la giovane ha fornito una descrizione dei due ragazzi con cui ha trascorso la serata, facendo anche i nomi. A quanto pare si tratta di due nordafricani.

Dopo la denuncia della vittima sono immediatamente partile le indagini.

In queste ore gli inquirenti stanno cercando di ottenere altre informazioni sulla serata. Le immagini estrapolate dalle videocamere di sorveglianza sono state già acquisite e si spera che possano far luce sulla terribile vicenda. L'attività investigativa è in corso.