Choc a Lido di Camaiore, auto fuori controllo investe i pedoni: 2 morti e 6 feriti

Dramma in Versilia, per la precisione a Lido di Camaiore (Lucca), dove un'auto impazzita è piombata sui pedoni, uccidendo due persone e ferendone altre sei. Al momento la situazione è ancora in evoluzione e non è detto che il bilancio possa ulteriormente peggiorare.

L'incidente

Secondo quanto ricostruito sino ad ora, il gravissimo incidente si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 18 settembre. Una Mercedes scura, che stava procedendo su via Italica, non ha rispettato lo stop con via Roma e ha poi bruciato anche quello dell'incrocio con viale Colombo. Purtroppo, superando senza fermarsi l'incrocio con via Roma, la vettura avrebbe travolto due ragazze, uccidendole. Stando a quanto riferito da Il Tirreno, le due sarebbero di nazionalità francese.

Ma la scia di sangue non si è fermata qui. La Mercedes ha infatti superato anche l'incrocio con viale Colombo, investendo altre persone, provocando ben sei feriti, di cui tre gravissimi. Nella sua folle corsa, l'auto avrebbe dunque travolto ben otto individui.

L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine, seguite dagli operatori sanitari del 118. A quanto sappiamo, un ferito con politrauma è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa, mentre gli altri cinque si trovano ricoverati negli ospedali vicini, e i medici stanno valutando le loro condizioni. Sono stati trasportati all'ospedale Apuane di Massa mentre altri tre, fra cui la conducente della vettura, al nosocomio Versilia.

Le indagini

Secondo quanto riferito da La Nazione, alla guida della Mercedes ci sarebbe stata

una, e con lei si trovava un'altra persona. Le autorità locali stanno cercando di ricostruire le dinamiche della vicenda, così da comprendere che cosa abbia provocato il terribile incidente.