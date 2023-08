In 5 a bordo di uno scooter per andare al mare: video choc da Napoli

Stanno facendo rapidamente il giro del web le immagini di una famiglia che si reca al mare a Pozzuoli a bordo di un unico scooter: si tratta di ben cinque persone, ovvero padre, madre e tre figli, tutti peraltro "rigorosamente" senza casco. Una situazione decisamente pericolosa, quella ripresa nella mattinata di oggi, lunedì 7 agosto, da un automobilista tramite la fotocamera del suo telefono cellulare, mentre il mezzo a due ruote sfrecciava lungo la strada di via Campana. Mentre la donna si occupa di condurre il motociclo, in coda, al limite estremo del sellino, si trova il marito: in mezzo, schiacciati tra i genitori, i tre figli della coppia. "Adulti che mettono in pericolo la vita dei loro stessi figli e li educano a diventare dei selvaggi" , commenta con amarezza in un lungo post sulla sua pagina personale Facebook il deputato dell'alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

A rendere ancora più sconcertanti le immagini, spiega Borrelli ai suoi followers, anche il fatto che tutti e cinque fossero sprovvisti di casco. "L’allegra e sprovveduta famigliola, che sembrava 'organizzata' per andare al mare, viaggiava sulla strada di via Campana quando è stata immortalata da un automobilista" , si legge sulla pagina social. Il conducente ha quindi provveduto a inoltrare il filmato al deputato Francesco Emilio Borrelli, il quale "da un po' di tempo sta realizzando un dossier sull’emergenza 'minori a bordo senza sicurezza o al volante'".

"Facciamo, un attimo, un passo indietro" , commenta l'esponente di Verdi-Sinistra. "Molto spesso ci segnalano situazioni di intere strade o piazze prese in ostaggio da ragazzini che sfrecciano in sella agli scooter, anche a tre o a quattro, senza casco che rischiano di investire i passanti", aggiunge Borrelli. "Se i genitori di questi ragazzini, se gli adulti che dovrebbero dare loro l’esempio, sono questi incoscienti che mettono in pericolo l’incolumità dei loro stessi figli è evidente allora che siamo messi molto male".