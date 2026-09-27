Controlli a tappeto in Darsena e sui Navigli

Controlli a tappeto nella notte di venerdì nelle zone della movida, in particolare la stazione di Porta Genova, la Darsena e i Navigli e le aree vicine. Il servizio straordinario interforze è stato disposto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per la prevenzione e il contrasto di casi di violenza e illegalità.Si tratta di operazioni finalizzate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza, legalità e decoro urbano nelle aree più frequentate durante il fine settimana. L’attività, coordinata dalla Prefettura, ha impiegato insieme polizia di Stato, carabinieri, Guardia di finanza e polizia locale. L’intervento - spiega la Prefettura - rientra nella strategia di controllo delle aree cittadine del divertimento, che prevede servizi mirati e ad alta visibilità nei luoghi di maggiore aggregazione nelle ore serali. Il bilancio: sono state identificate 337 persone e controllati 35 veicoli, sono state fatte 12 contravvenzioni per violazione del Codice della strada. Sono stati inoltre controllati otto esercizi commerciali, alcuni dei quali sanzionati per irregolarità.Infine sono state sequestrate grosse quantità di sostanze stupefacenti di vario tipo e tre persone sono state indagate per violazioni legate allo spaccio. «Il modello operativo di collaborazione interforze, unito alla stretta sinergia con la polizia locale di Milano – dichiara il prefetto Claudio Sgaraglia – si conferma strumento efficace per la promozione delle condizioni di sicurezza, vivibilità e decoro urbano. I servizi straordinari nelle aree della movida perseguono l’obiettivo di rafforzare le condizioni di sicurezza degli spazi pubblici e favorirne una fruizione ordinata, contemperando le esigenze connesse alle attività di intrattenimento con quelle di tutela della tranquillità dei residenti e del decoro urbano, assicurando una presenza coordinata e riconoscibile delle istituzioni». Nelle ultime settimane i servizi straordinari si sono intensificati, in particolare nell’area di Rozzano e, in città, nei quartieri con molti locali.CBas.



