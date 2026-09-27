Deroghe in Area B e C. Da ottobre nuove regole per velocizzare il sistema

Il Comune velocizza le pratiche per l’ingresso in Area B. Almeno per quanto riguarda le deroghe. Dal prossimo primo ottobre riparte il conteggio dei pass e non sarà più necessario registrare la targa del veicolo sul portale per usufruire dei 5 giorni annuali di ingresso senza multa in Area B. Il sistema riconoscerà automaticamente il veicolo e scalerà i giorni utilizzati dal plafond disponibile. Attualmente sono previsti 25 giorni di deroga per i residenti a Milano e per le imprese con sede operativa in città e solo cinque giorni per i non residenti e le imprese con sede operativa in un altro comune. Per tutti quindi non sarà più richiesta la registrazione della targa per i primi 5 giorni (anche non consecutivi). Per i soggetti che possono beneficiare di 25 giorni di deroga, a partire dal sesto giorno, sarà invece

necessario registrare il veicolo sul portale di Area B per poter usufruire dei restanti 20 ingressi disponibili. «Abbiamo deciso di rendere più semplice e immediato l’utilizzo delle deroghe ad Area B spiega l’assessora alla Mobilità Arianna Censi garantendo l’accesso automatico alle prime 5 giornate annuali per tutti coloro che ne hanno diritto, limitando gli adempimenti amministrativi solo a chi, residente o impresa con sede a Milano, voglia usufruire anche dei restanti 20 ingressi».

Novità in arrivo anche per Area C. Dal prossimo anno sarà introdotta la dematerializzazione delle modalità di vendita dei titoli giornalieri di accesso agevolati (4,50 euro invece di 7,50) per chi parcheggia in una delle autorimesse convenzionate all’interno della Ztl. Il Comune ha deciso di introdurre questo cambiamento

anche a seguito dell’interesse manifestato dai gestori di silos di superare l’attuale sistema cartaceo e introdurre una modalità interamente digitale per la vendita e l’attivazione dei titoli agevolati. Questo consentirà di ridurre i costi diretti connessi a stampa, distribuzione, gestione e rendicontazione dei titoli nonché i costi indiretti derivanti dalle attività di assistenza agli utenti per l’attivazione dei titoli. A partire dal primo aprile titoli agevolati potranno essere acquistati, pagati e attivati esclusivamente in modalità digitale. I titoli cartacei già acquistati dalle autorimesse e non ancora utilizzati potranno essere utilizzati fino al 31 marzo 2027.