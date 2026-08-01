Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 10:26
In evidenzaAggiornato alle ore 10:26
Cronaca locale

Da “Spider-Man” a “Lo straniero”, i film da vedere all’aperto

Arene estive. Sono quattro, dal Duomo a City Life, con proiezioni fino a settembre

Redazione
OGGI A Palazzo Reale alle 21.15 c'è «Sentimental Value»
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Cinema all’aperto con proiezioni per tutta l’estate. Le arene estive di Arianteo sono quattro: il cortile di Palazzo Reale (piazza Duomo 12, fino al 14 settembre), la Fabbrica del Vapore (via Procaccini 4, fino al 27 settembre); il chiostro dell’Incoronata in via Milazzo 9 (fino al 30 agosto, doppio schermo e audio in cuffia) e City Life in piazza Elsa Morante fino al 27 settembre (con audio in cuffia). C’è poi «Anteo nella città», il cinema itinerante(fino all’8 settembre) che attraversa i municipi di Milano in 11 luoghi, tra i quali anche la centralissima piazza dei Mercanti.

A City Life, in piazza Morante, le proiezioni iniziano alle 21.15. Questa sera ci sarà Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton; domani After the Hunt di Luca Guadagnino; lunedì Lo straniero di François Ozon; martedì Die my love di Lynne Ramsay; mercoledì Il caso 137 di Dominik Moll; giovedì I colori del tempo di Cédric Klapisch; venerdì Disclosure Day di Steven Spielberg; sabato Norimberga di James Vanderbilt; domenica 9 e lunedì 10 Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton; martedì 11 agosto Nimrod: a Green Day Comedy di Lee Kirk; mercoledì 12 agosto Il maestro di Andrea Di Stefano; giovedì 13 agosto Bugonia di Yorgos Lanthimos; venerdì 14 agosto Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch; sabato 15 agosto Buen Camino di Gennaro Nunziante e domenica 16 agosto La vendetta perfetta (Bear Country) di Derrick Borte.

In caso di pioggia prima dell’inizio del film o entro la prima metadel film è previsto l’annullamento della proiezione e il biglietto di ingresso acquistato resta valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo CityLife. Info allo 02 43912769.

I prezzi dei biglietti: intero 7,50 euro; ridotto 6 euro tutti i giorni per under 12 e over 65 e solo il lunedì e il martedì per i soci Agis; ridotto 5 euro per Amici del Cinema e abbonati Atm Milano. Gli amanti del cinema non perdano l’iniziativa «Cinema Revolution», promossa e finanziata dal Ministero della Cultura, che per tutta l’estate consente di vedere i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. È inoltre possibile acquistare un abbonamento a 10 spettacoli al costo di 39 euro (non valido però per gli eventi speciali): i biglietti possono essere acquistati direttamente alla cassa di AriAnteo CityLife, oltre che on line.

MilanoCinema

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.