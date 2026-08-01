Da “Spider-Man” a “Lo straniero”, i film da vedere all’aperto

Cinema all’aperto con proiezioni per tutta l’estate. Le arene estive di Arianteo sono quattro: il cortile di Palazzo Reale (piazza Duomo 12, fino al 14 settembre), la Fabbrica del Vapore (via Procaccini 4, fino al 27 settembre); il chiostro dell’Incoronata in via Milazzo 9 (fino al 30 agosto, doppio schermo e audio in cuffia) e City Life in piazza Elsa Morante fino al 27 settembre (con audio in cuffia). C’è poi «Anteo nella città», il cinema itinerante(fino all’8 settembre) che attraversa i municipi di Milano in 11 luoghi, tra i quali anche la centralissima piazza dei Mercanti.

A City Life, in piazza Morante, le proiezioni iniziano alle 21.15. Questa sera ci sarà Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton; domani After the Hunt di Luca Guadagnino; lunedì Lo straniero di François Ozon; martedì Die my love di Lynne Ramsay; mercoledì Il caso 137 di Dominik Moll; giovedì I colori del tempo di Cédric Klapisch; venerdì Disclosure Day di Steven Spielberg; sabato Norimberga di James Vanderbilt; domenica 9 e lunedì 10 Spider-Man: Brand New Day di Destin Daniel Cretton; martedì 11 agosto Nimrod: a Green Day Comedy di Lee Kirk; mercoledì 12 agosto Il maestro di Andrea Di Stefano; giovedì 13 agosto Bugonia di Yorgos Lanthimos; venerdì 14 agosto Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch; sabato 15 agosto Buen Camino di Gennaro Nunziante e domenica 16 agosto La vendetta perfetta (Bear Country) di Derrick Borte.

In caso di pioggia prima dell’inizio del film o entro la prima metadel film è previsto l’annullamento della proiezione e il biglietto di ingresso acquistato resta valido per qualsiasi altra proiezione di AriAnteo CityLife. Info allo 02 43912769.

I prezzi dei biglietti: intero 7,50 euro; ridotto 6 euro tutti i giorni per under 12 e over 65 e solo il lunedì e il martedì per i soci Agis; ridotto 5 euro per Amici del Cinema e abbonati Atm Milano. Gli amanti del cinema non perdano l’iniziativa «Cinema Revolution», promossa e finanziata dal Ministero della Cultura, che per tutta l’estate consente di vedere i film italiani ed europei al prezzo speciale di 3,50 euro. È inoltre possibile acquistare un abbonamento a 10 spettacoli al costo di 39 euro (non valido però per gli eventi speciali): i biglietti possono essere acquistati direttamente alla cassa di AriAnteo CityLife, oltre che on line.