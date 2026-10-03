Dal recital su Beethoven all'opera avventurosa per bambini

Rudolf Buchbinder torna alla Scala con un recital interamente dedicato a Beethoven. Domenica alle 20, nell’ambito della rassegna «Grandi pianisti alla Scala» si esibisce il pianista austriaco che è uno dei grandi interpreti beethoveniani del nostro tempo. Il programma riunisce quattro tra le pagine più celebri e impegnative: la Sonata n. 17 in re minore op. 31 n. 2 «La tempesta»; la Sonata n. 8 in do minore op. 13 «Grande Sonate Pathétique»; la Sonata n. 6 in fa maggiore op. 10 n. 2 e la Sonata n. 23 in fa minore op. 57 «Appassionata». Un itinerario che attraversa differenti momenti della produzione del compositore: nell’arco di una serata si passerà dalla dimensione intima fino alla tensione drammatica e alla forza visionaria delle grandi Sonate. La scelta di dedicare a Beethoven l’intero recital assume un significato particolare perchè il 2027 sarà l’anno del bicentenario della morte del compositore avvenuta a Vienna il 26 marzo 1827.

Sempre domenica ma alle 15 la Scala è per i più piccoli. Per festeggiare la giornata mondiale degli animali ci sarà l’avventura «Mimì & Teo... e il corno magico», speciale incontro fra opera e natura creato da Maria Acampa. Gli ingredienti del viaggio sono: una scuola segreta nascosta all’interno del Teatro alla Scala, un misterioso corno e una mappa capace di condurre dentro alcune delle più celebri pagine della storia dell’opera. Mimì e Teo si ritrovano all’intervallo tra una lezione e l’altra. Complice un misterioso corno trovato all’interno di un baule, i due studenti si trovano a dover seguire una mappa del tesoro. Le tappe della mappa coincidono con alcuni grandi titoli del repertorio operistico. Mimì e Teo entrano letteralmente nelle opere, ne incontrano i personaggi e, qualche volta, finiscono persino per prenderne il posto. Da Aida e Falstaff di Verdi a Guillaume Tell di Rossini: ogni tappa diventa l’occasione per l’incontro con un animale che si trasforma in una guida.