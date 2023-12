Piano straordinario e pieni poteri a Napoli: cosa prevede il decreto Campi Flegrei

Con 79 voti a favore, un solo contrario e 61 astenuti il Senato ha approvato in via definitiva il Dl Campi Flegrei già precedentemente approvato dalla Camera: adesso, quindi, le " Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei " così come era stato chiamato in precedenza il documento, diventano legge. Ha espresso grande soddisfazione il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha ringraziato i parlamentari che lo hanno sostenuto " e mi dispiace che l’opposizione abbia deciso di non votare a favore, pur trattandosi di un provvedimento di estrema importanza per la prevenzione sui rischi naturali, in una delle zone più vulnerabili al mondo ".

I sette articoli della nuova legge

Ma qual è il contenuto del provvedimento che prova a mettere ancora più al sicuro un'area ad alto rischio come quella della Caldera dove vivono quasi un milione di persone?

Articolo 1

L'articolo 1 spiega che le nuove disposizioni dovranno fronteggiare, " anche mediante il ricorso a procedure semplificate e altre disposizioni di accelerazione, gli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei .

Articolo 2

Il secondo articolo riguarda la predisposizione e l'attuazione di un piano straordinario che dovrà tutelare " la zona interessata dalle conseguenze del fenomeno bradisismico, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame" . L'articolo spiega che sarà la Protezione Civile, con il supporto di esperti e amministrazioni locali a svolgere " i primi lavori di delimitazione sul territorio interessato". Inoltre sarà necessario uno " studio di microzonazione sismica " (di terzo livello), un'analisi sulla vulnerabilità sismica dell'edilizia pubblica che potrà essere svolta anche con l'aiuto dei centri di competenza.

Articolo 3

Il terzo articolo prevede che entro 45 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge dovrà essere redatto un piano di comunicazione destinato alla popolazione per il potenziamento e lo sviluppo di iniziative già avviate nell'area interessata.

Articolo 4

L'articolo numero 4 prevede che Protezione Civile, Regione Campania, Prefettura di Napoli e tutti gli enti e le amministrazioni territoriali interessati, redigano uno specifico piano speditivo di emergenza per il territorio interessato entro 60 giorni: c'è anche un clausola finanziaria con un limite di spesa pari a 750mila euro per il 2023.

Articolo 5

L'articolo 5 " prevede che la Regione Campania coordini le attività di verifica e individuazione delle criticità da superare, per assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e di altri servizi essenziali", si legge sul testo per i Campi Flegrei. Per questo motivo, la Regione Campania avrà a disposizione 200mila euro per il 2023 e la stessa Regione dovrà destinare "risorse al comune di Pozzuoli per l'apertura al transito delle gallerie di collegamento tra il porto di Pozzuoli e la viabilità di accesso alla tangenziale di Napoli e per la loro manutenzione per l'anno 2024" .

Articolo 6

L'articolo 6 dà pieni poteri alla Città Metropolitana di Napoli per tutto ciò che riguarda il coordinamento oltre alla produzione di un piano dei fabbisogni che non superi 6,8 milioni di euro: se il caso, si dovranno attivare " procedure straordinarie per gli appalti pubblici in caso di somma urgenza e di protezione civile (comma 3) e di prestazioni di lavoro straordinario, a favore del personale della Regione Campania direttamente impiegato nelle attività indicate dal presente decreto-legge, per una spesa pari a 50mila euro". Le figure ricercate a tempo determinato dovranno essere specializzate in materia di rischio sismico e vulcanico.

Articolo 7