Devastante incendio nell'area industriale di Torino: si teme rischio ambientale

Un devastante incendio, scoppiato nella zona industriale di Villastellone (Torino), ha fatto scattare l'allarme all'alba di oggi, domenica 13 novembre.

Il rogo si è esteso su una vasta area, colpendo alcuni capannoni di proprietà di aziende che si occupano di trattamento dei rifiuti, autotrasporti, imballaggi di legno e rivestimenti specifici per l'edilizia. Stando a quanto riferito dalle principali agenzie di stampa, sulla base delle testimonianze dei primi soccorritori, al momento solo una delle strutture interessate dalle fiamme sarebbe collassata. Numerose altre, tuttavia, sono rimaste parzialmente danneggiate.

I soccorsi

Numerose le segnalazioni giunte alla centrale operativa dei Vigili del fuoco di Torino, all'opera dalle prime luci dell'alba per circoscrivere e domare l'incendio. Il rischio che questo si propagasse ulteriormente ha spinto i soccorritori ad agire sul posto con un grande dispiegamento di uomini. Sono intervenute infatti una ventina di squadre in tutto, secondo quanto riferito da Ansa, provenienti anche da altre città della regione Piemonte, tra cui Biella, Alessandra, Vercelli, Cuneo e Asti.

Nella zona industriale di Villastellone sono giunti in supporto anche gli esperti del Nucleare biologico chimico radiologico (Nbcr), così come gli uomini della Protezione civile e quelli dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (Arpa), al lavoro per verificare che non sussista anche un pericolo di inquinamento. Tutta la zona è stata interdetta al traffico, con lo scopo di consentire le operazioni di soccorso. Le indagini per risalire alle cause del rogo, compresa l'ipotesi che si possa trattare di un incendio doloso, sono affidate ai carabinieri di Villastellone e di Chieri.

Il rischio inquinamento

Dopo ore di intervento, finalmente i vigili del fuoco sono riusciti a domare le fiamme, dando avvio di fatto alle conseguenti operazioni di bonifica delle altre strutture coinvolte.

Per il momento non sono segnalati dati di alterazione della qualità dell'aria nell'abitato di Villastellone. Queste le prime notizie diffuse dall'Arpa, tuttora impegnata nelle attività di verifica "Con il passare delle ore la situazione ambientale sta migliorando anche in prossimità dell'area industriale" , spiega l'Agenzia, "con valori che ritornano ad essere appena superiori ai valori medi di fondo ambientale del periodo tardo autunnale" .

Il comunicato di Azzurra

Il rogo avrebbe risparmiato le strutture di Azzurra, società del gruppo Marazzato che gestisce un centro polifunzionale di conferimento rifiuti. "In merito all'incendio di origine ignota sviluppatosi a Villastellone" , spiega l'amministratore delegato Ivano Bosi con un comunicato, "sono smentisce le voci di un coinvolgimento della struttura, che risulta perfettamente sana e integra".

"Azzurra, non disponendo i vigili del fuoco di un allacciamento disponibile per gli idranti" , prosegue la nota, "ha messo subito a disposizione la propria rete idrica con un allaccio nella zona della palazzina uffici, e ha poi messo in sicurezza una serie di materiali posti sulla recinzione".