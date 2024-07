"Il diario di farla Frank". L'ironia del consigliere dei Radicali su Ilaria Salis

Ascolta ora 00:00 00:00

Una battuta su Ilaria Salis, parafrasando il "Diario di Anna Frank", corredata dal fotomontaggio della copertina di un libro nel quale si vede l'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra in bianco e nero. Questa la provocazione che sta suscitando non poche polemiche a Torino, e che promette di travalicare presto i confini regionali. Ad innescarla è stato un esponente dei Radicali, Silvio Viale, consigliere comunale nel capoluogo del Piemonte, con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. Il diretto interessato ha voluto rivolgere una "stoccata" ad Ilaria Salis, riproducendo la copertina di un libro in bianco e nero con la sua foto e il titolo "Il diario di farla Frank". Un evidente gesto provocatorio che allude alla situazione della docente milanese, uscita dal carcere ungherese nel quale era detenuta da oltre un anno con l'accusa di lesioni aggravate dopo esser stata eletta all'Europarlamento.

Salis che tra l'altro, proprio nelle scorse ore, si è resa protagonista di esternazioni non prive di tratti surreali, attaccando il governo Meloni e suggerendo di liberare l' "immaginazione politica dalla falsa necessità della prigione”. Nel frattempo, Viale ha reso pubblico il post non privo di goliardia, senza risparmiare una "frecciata" nè alla neo-eletta nè agli elettori che le hanno accordato il voto. "E fatevi una risata, alla faccia dei 143mila che le hanno dato la preferenza - ha scritto sul popolare social network, a corredo del fotomontaggio, attaccando poi Salis - in fondo è solo una che avuto un colpo di c...". Un'azione che ha polarizzato la discussione la sua, fra chi l'ha effettivamente presa come una provocazione goliardica e chi si è invece indignato per la citazione di Anna Frank.

Fra quelli che non hanno gradito, com'era facile immaginare, ci sono gli esponenti piemontesi di Alleanza Verdi e Sinistra. "Viale sconfessa se stesso, con un'uscita di pessimo gusto e incompatibile con il ruolo istituzionale che ricopre - ha attaccato la consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Alice Ravinale, al sito web TorinoToday - stiamo parlando della stessa persona che oggi si permette di ironizzare su Anna Frank per attaccare Salis.

E anche della stessa persona che fa deluna delle sue storiche battaglie: questo non vale nel caso di un'antifascista vittima di un processo politico in Ungheria? Ci aspettiamo delle scuse". La polemica è insomma servita: chissà che non possano esserci ulteriori sviluppi, a stretto giro di posta.