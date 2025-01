Prende a pugni il prof di sua figlia e si vanta sui social: "Se la tocchi vai al tappeto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Increscioso episodio di aggressione a Napoli, dove un docente è stato preso a pugni dal padre di una giovane alunna durante le ore di lezione: il responsabile, oltretutto, si è pure vantato sui social network, postando una foto della vittima distesa a terra e aggiungendo un chiaro messaggio di rivendicazione del proprio gesto.

I fatti si sono verificati durante la mattinata di ieri, giovedì 9 gennaio, all'interno dell'Istituto Carlo Levi di Portici. Stando alle notizie filtrate sulla vicenda, l'uomo avrebbe deciso di farsi giustizia da solo in quanto convinto del fatto che il professore di sostegno avesse dato uno schiaffo alla figlia. Centrato in pieno volto dai pugni sferrati dal furioso genitore, l'insegnante è crollato a terra perdendo i sensi, ed è stato colto da spasmi muscolari. Ovviamente nell'edificio di via Malta si è scatenato il caos, con gli altri docenti che hanno tentato di soccorrere la vittima e quindi contattato le forze dell'ordine e il 118.

Oltre il danno la beffa, dato che il padre della studentessa ha pure scattato una foto del professore steso a terra e assistito da alcuni colleghi, vantandosi del gesto: "Se tocchi mia figlia vai al tappeto" , si legge in calce all'immagine che ha fatto rapidamente il giro del web. Il genitore, sempre sui social, ha poi commentato aggiungendo anche un'altra nota: "Ora mi arrestano perché ho picchiato un professore".

A diffondere la notizia dell'incredibile aggressione è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli, che sulla sua pagina Facebook ha caricato l'immagine del docente steso a terra con tanto di frase di rivendicazione da parte del genitore dell'alunna. "Quello che è successo è inaccettabile" , scrivono in un comunicato congiunto l'esponente di Alleanza Verdi e Sinistra e il consigliere comunale di Portici di Europa Verde Aldo Agnello. "Se un genitore ha delle critiche o ritiene che un qualsiasi docente non sia all'altezza del compito o usi metodi sbagliati o addirittura violenti deve rivolgersi ai vertici scolastici non recarsi a scuola e picchiare il docente pubblicando il tutto sui social" , prosegue la nota. "Sembra quasi che questo genitore abbia voluto vantarsi pubblicamente di essersi fatto "giustizia da solo" in modo violento. Siamo oramai alle barbarie" , conclude con amarezza Borrelli.

Sul posto si sono precipitati gli uomini della polizia di Stato, e la vittima è stata condotta in ospedale per ricevere le cure del caso ed effettuare ulteriori accertamenti.

Stando a quanto dichiarato agli inquirenti da alcuni testimoni, il docente avrebbe dato qualche buffetto alla giovane studentessa dopo che quest'ultima aveva preso in giro un compagno di classe. La vittima, che ora sta bene, si sarebbe riservata la possibilità di sporgere denuncia.