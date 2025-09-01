Dramma a Firenze, esce per dare da mangiare al cane e muore dopo essere stato colpito da un fulmine

Tragedia a Castelfiorentino (Firenze), dove un uomo di 65 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un fulmine. Il terribile episodio si è verificato in questi giorni di maltempo e ora si attendono gli esiti dell'autopsia per avere la conferma che ad uccidere sia stata realmente una scarica elettrica.

Stando alle informazioni riportate fino ad ora, il fatto si è verificato nella giornata di sabato 30 agosto. Sauro Bellini, questo il nome della vittima, aveva atteso la fine del temporale per uscire di casa e andare a dar da mangiare al cane. L'uomo, originario di Castelfiorentino, viveva a Pescia, dove aveva un'abitazione di sua proprietà. Proprio a Castelfiorentino è avvenuta la tragedia. Convinto che le condizioni meteo fossero migliorate, il 65enne si è recato dal suo cane per nutrirlo. A quel punto è avvenuto l'imponderabile.

Un fulmine si è abbattuto su di lui, che stringeva in mano la ciotola di metallo con il cibo da dare all'animale. La scarica non gli ha dato scampo, attraversandolo da parte a parte. A dare l'allarme è stata successivamente la vicina di casa, che due ore dopo l'incidente ha notato il corpo immobile nel cortile. Immediata la chiamata ai soccorsi: sul posto si sono presentati gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare Bellini. Presenti anche i carabinieri, incaricati di svolgere i rilievi.

Le autorità hanno facilmente compreso che la morte era sopraggiunta a causa di un fulmine. Evidenti, infatti, i segni rimasti sul corpo del 65enne, con un grosso foro d'entrata senza corrispondente d'uscita. Pare assai probabile che il fulmine sia stato attirato dalla proprio dalla ciotola.

Ad ogni modo, il magistrato ha già disposto l'esame autoptico sulla salma.

Si tratta di una notizia angosciante, che lascia sconvolti. Tutta Castelfiorentino si stringe attorno alla vittima e alla sua famiglia.