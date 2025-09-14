Milano, si getta dal balcone per suicidarsi e colpisce una passante: morta una 83enne, lui resta ferito

Tragedia a Milano, dove un uomo ha cercato di togliersi la vita finendo per causare la morte di un'innocente. Il fatto è avvenuto nella serata di oggi, domenica 14 settembre, e ha lasciato un grande dolore.

Stando alle notizie filtrate sino a ora, un italiano di 70 anni residente in via Fratelli di Dio, quartiere Baggio, ha deciso di suicidarsi, gettandosi dal balcone del proprio appartamento, sito al quarto piano del palazzo in cui abita. Nella sua caduta ha però purtroppo impattato contro una donna di 83 anni, anch'ella italiana, che stava camminando nel cortile interno del condominio. Francesca Manno, questo il nome della vittima, è stata presa in pieno e ha impedito al 70enne di urtare il suolo. Il violento peso che le è finito addosso l'ha però uccisa sul colpo.

Immediata la chiamata ai soccorsi, arrivati tempestivamente in via Fratelli di Dio, zona della periferia ovest di Milano. L'allarme è scattato intorno alle 18.00 e al loro arrivo gli operatori sanitari hanno trovato il 70enne ancora in vita. Nulla da fare, invece, per l'83enne. L'uomo è stato stabilizzato e poi trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda. Il 70enne, che non ha mai perduto conoscenza, è stato ricoverato. Pare infatti che abbia riportato diverse fratture alle gambe.

Del caso si stanno occupando i carabinieri della Stazione San Cristoforo

insieme ai colleghi del Nucleo Radiomobile. I militari si occuperanno di ricostruire le esatte dinamiche della vicenda. Stando a quanto riferito da MilanoToday, il 70enne è stato denunciato