Ritrovato in un canale il corpo del 16enne sparito dopo una cena con gli amici

Le ricerche di Dario Cipullo, il 16enne scomparso nel nulla due giorni fa a Novara, si sono purtroppo concluse in modo drammatico: il corpo senza vita del giovane, infatti, è stato ritrovato nelle acque del canale Cavour ad Agognate durante tarda mattinata di oggi, domenica 21 dicembre.

Del ragazzo si erano perse completamente le tracce dalla notte tra venerdì 19 e sabato 20 dicembre, poco dopo la conclusione di una festa in corso Garibaldi a cui aveva preso parte insieme ad alcuni compagni della squadra Under 18 del Gattico Rugby. Stando alle notizie filtrate finora, Dario era stato accompagnato in auto dal padre di un'amica, che lo aveva fatto scendere nelle vicinanze del centro commerciale San Martino, quindi a poche centinaia di metri dalla propria abitazione ma a grande distanza da quello che sarà poi il luogo di ritrovamento del suo cadavere.

È all'incirca l'una, quando il ragazzo prosegue a piedi verso casa, dove purtroppo non farà mai ritorno. L'ultimo segnale del giovane studente dell'Istituto Fauser è il messaggio vocale inviato a un amico, a quanto pare non molto chiaro e un po' confusionario: poco dopo il telefono cellulare si spegne e risulta irraggiungibile.

Sono i genitori del ragazzo, allarmati da quest'ultimo dettaglio e dal fatto che ancora non avesse fatto ritorno a casa, a lanciare l'allarme alle forze dell'ordine e a denunciarne la scomparsa, appoggiandosi anche ai social media per diffondere la notizia il più possibile e chiedere aiuto a chiunque avesse informazioni sul figlio.

Dopo la segnalazione, alle ricerche del 16enne prendono parte gli uomini della polizia di Stato, i carabinieri, gli agenti della locale di Trecate e i volontari del Corpo Aib di Bellinzago.

Iniziando dal punto in cui si erano persi i contatti con Dario, le forze dell'ordine, anche grazie all'ausilio di un cane molecolare, hanno via via ampliato il raggio delle loro ricerche, fino a fare la drammatica scoperta intorno a mezzogiorno: il corpo senza vita del giovane studente è stato rinvenuto nel, a breve distanza dal casello Novara Ovest dell'autostrada A4. Nell'attesa di comprendere le cause della morte della giovane vittima, gli inquirenti hanno dato immediatamente avvio alle indagini nel tentativo di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.