Entrano in chiesa e insultano i fedeli: l'ultima protesta degli anarchici

Prima le frasi offensivi sui muri di vari edifici, inneggianti all'anarchia. Poi un attentato (sventato) ai danni di un'azienda di Anzola nell'Emilia. E a chiudere, l'irruzione in chiesa durante la celebrazione della messa, molestando e insultando i fedeli e inneggiando alla liberazione di un loro compagno detenuto in regime di 41 bis. Questo è quanto successo a Bologna in quest'ultimo periodo, stando a quanto riportato dai media locali. La città e la provincia sembrano insomma aver fatto registrare un ritorno dei gruppi anarchici, con l'ultimo episodio verificatosi proprio ieri nella chiesa del Sacro Cuore. Durante la funzione religiosa della mattinata, un gruppo anarchico formato da quindici persone sarebbe entrato nell'edificio, impedendo al sacerdote di proseguire l'omelia.

L'obiettivo del "blitz" era quello di protestare per l'arresto dell'anarchico Alfredo Cospito: alcuni di loro distribuivano volantini, mentre altri discutevano con i fedeli costringendoli ad ascoltarli. "Mai vista in vita mia una cosa del genere in una chiesa. Sono entrati, hanno blaterato qualcosa con un megafono, hanno lanciato volantini. Mi chiedo, cosa c’entriamo noi con le loro proteste? - lo sfogo del parroco, don Massimo Setti, al Resto del Carlino - uno teneva il megafono anche se non ho capito esattamente cosa diceva per la scarsa acustica della nostra chiesa. Hanno iniziato a lanciare volantini, tutto sarà durato un paio di minuti ". Gli anarchici hanno poi fatto perdere le proprie tracce, mentre alcuni presenti hanno provveduto ad allertare i carabinieri. Il parroco ha poi sporto denuncia: le forze dell'ordine stanno passando al setaccio in queste ore le immagini riprese dalle telecamere circuito di videosorveglianza, alla ricerca di potenziali indizi utili per risalire all'identità dei protagonisti della vicenda. L’ipotesi per loro è l’articolo 405 del codice penale, impedimento o turbamento di funzioni religiose o del culto.