Tragedia in Trentino, esplode una casa a Besenello: morto un 52enne

Dramma questa mattina in un'abitazione di Besenello, in Trentino, dove si è verificata una violenta esplosione che ha provocato una vittima. Al momento sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Nelle prossime ore gli inquirenti cercheranno di stabilire che cosa possa aver provocato la terribile deflagrazione.

Il boato nel primo mattino

Secondo quanto riferiscono i quotidiani locali, l'esplosione è stata avvertita nelle prime ore di stamani, lunedì 25 novembre, intorno alle 6.40. In tanti hanno udito il boato, e hanno immediatamente dato l'allarme, temendo il peggio. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e le forze dell'ordine locali, che hanno trovato i segni di un'evidente deflagrazione.

A quanto pare il tragico evento si è verificato in un appartamento di via Trento. Il corpo della vittima si trova in strada e malgrado la presenza degli operatori sanitari del 118 non è stato possibile fare nulla per salvargli la vittima. I soccorritori hanno soltanto potuto constatare il decesso. A perdere la vita un uomo di 52 anni. Stando a quanto riportato dal Giornale trentino si tratterebbe di Graziano Postinghel.

Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco, che si sono occupati di svolgere le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza dell'abitazione. A raggiungere la zona anche il sindaco Cristian Comperini, che ha seguito da vicino le procedure.

Le indagini

Al momento non si sa ancora che cosa sia accaduto. I carabinieri del posto si occuperanno di ricostruire le dinamiche dell'evento. Per adesso ci sono solo tante ipotesi. Si ritiene che l'esplosione sia stata causata da una probabile fuga di gas.

Fra le ipotesi, tuttavia, c'è anche quella che il 52enne abbia accusato unmentre si trovava fuori dall'abitazione e che per questo motivo non sia riuscito a tornare in cucina per spegnere il fornello.