Ferrara, esplosione nella notte: coppia di anziani sotto le macerie e casa distrutta

I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte verso le dieci di sera per un'esplosione che ha sbriciolato un'abitazione di due piani ad Argenta, in provincia di Ferrara. Nella casa abitava una coppia di anziani, entrambi 70enni e molto conosciuti in paese. Il corpo privo di vita del marito è stato estratto dalle macerie attorno alle 8 di questa mattina. Le squadre Usar (Urban search and rescue) sono ancora al lavoro per trovare la coniuge che, al momento, risulta dispersa.

Il crollo dell'edificio è stato causato dall'esplosione di una grossa bombola di gpl interrata. Il "botto terribile" ha attirato subito l'attenzione dei vicini, che hanno chiamato i soccorsi. Gli uomini giunti sul posto si sono trovati davanti una scena tremenda, con il tetto dell'abitazione praticamente al livello del terreno. La deflagrazione del gas ha causato anche un incendio, il che ha ulteriormente complicato il lavoro dei pompieri. Dopo aver spento le fiamme, i soccorritori hanno iniziato a spostare le macerie in cerca dei due 70enni.

Complessivamente sul posto stanno operando 43 vigili del fuoco da Ferrara, Portomaggiore e Molinella, i gruppi abilitati per la ricerca delle persone da Bologna, Treviso, Rovigo e Venezia, le unità cinofile di Bologna e Parma e le squadre di movimento terra da Forlì e Piacenza. In giornata, sul posto interverrà un macchinario speciale dotato di una pinza per macinare e demolire il tetto pericolante, che potrebbe costituire un rischio per il personale impegnato nella perlustrazione delle macerie.

Fino alla mezzanotte, gli operatori presenti sul posto hanno tentato di contattare la coppia di anziani tramite i loro telefoni cellulari, senza ottenere alcuna risposta. Il ritrovamento di un cadavere ha spazzato via qualsiasi speranza che i due residenti non fossero in casa al momento dell'esplosione.