"Feci sul sedile della macchina". Shpalman, il maniaco che distribuisce escrementi a Roma

Lo chiamano Shpalman, come il protagonista di un brano di Elio e le storie tese, l’uomo che si diverte a fare degli scherzi di cattivo gusto e decisamente maleodoranti alle ragazze del quartiere dell’Appio Latino di Roma, facendo trovare loro degli escrementi all’interno della loro auto.

Come agisce Shpalman

Mentre il protagonista della canzone scritta dalla band musicale milanese lanciava le proprie feci solo contro chi gli stava antipatico, allo Shpalman di Roma basta che le sue vittime siano giovani donne e non accompagnate da un uomo.

Il piano di azione è sempre lo stesso: Shpalman aspetta che le ragazze, dopo aver fatto serata, si dirigano verso la macchina e una volta aperta la portiera, cerca di introdurre sul sedile dell’auto un sacchetto o un fazzoletto contenente le feci. Se le giovani si accorgono della sua presenza, Shpalman non demorde e lancia il fazzoletto sporco contro di loro.

La denuncia è partita via social grazie all’iniziativa della pagina Instagram, Welcome To Favelas, che ha deciso di pubblicare alcune foto mandate dalle ragazze che hanno avuto a che fare con Shpalman in queste ultime settimane, ritrovandosi i sedili della macchina o i vestiti sporchi.

Dopo la pubblicazione delle foto sulla pagina Instagram, tra i commenti, sono diverse le donne che si sono fatte avanti e hanno raccontato della loro disavventura e dalle loro dichiarazioni sembrerebbe che Shpalman sarebbe attivo già da diverso tempo nella zona e non solo in tempi recenti.

Una ragazza ha scritto che, nel 2018, lei e un’amica erano uscite a bere in un locale e mentre stavano andando verso la macchina hanno sentito che qualcuno le stava seguendo. Subito dopo avere chiuso le portiere della macchina hanno cominciato a sentire una grande puzza, accorgendosi poi che c’era qualcosa di marrone sui sedili.

Un’altra utente ha raccontato che, nel 2021, ha visto l’uomo in faccia mentre metteva il solito fazzoletto sul sedile. L’ha poi denunciato e i carabinieri, grazie alle indagini, sono risaliti all’identità del depravato che ha subito anche un processo ma che si è concluso con poco più di una sanzione pecuniaria.

Per fortuna, c’è anche chi è riuscita ad affrontare Shpalman non facendosi prendere dalla paura e costringendolo a ripulire la macchina.