"Venite a Corfù". Ma la foto (rubata) è di una spiaggia sarda

Una foto realizzata nella celebre località di Cala Mariolu in Sardegna spacciata per uno scatto relativo a una spiaggia dell'isola greca di Corfù: l'episodio, denunciato su Facebook attraverso il profilo del comune di Baunei, sta facendo rapidamente il giro del web. A postare l'immagine sottratta alla spiaggia di Ispuligidenie/Cala Mariolu (Baunei) la pagina social di Hellenic World, che ha scelto un'istantanea particolarmente suggestiva per pubblicizzare le bellezze della località di Palaiokastritsa a Corfù. Pur non trattandosi, come rivelato anche dal sindaco di Baunei, di un caso isolato, l'ennesimo "scippo" subito ha provocato l'immediata reazione dell'amministrazione comunale.

Linkando il post con la fotografia "rubata" a Cala Mariolu, la pagina Facebook del comune ogliastrino ha replicato rivolgendosi direttamente agli amministratori del profilo incriminato. "Cari gestori del profilo Hellenic World" , esordisce il breve post, "i vostri 644 mila follower, le 67 mila persone che hanno messo il ‘like’ sul vostro post, dovrebbero sapere che il luogo ritratto non è la (bellissima, ci mancherebbe) Corfù, ma Ispuligedenie - Cala Mariolu, a Baunei, in Sardegna" . "Vi chiediamo di prestare più attenzione" , prosegue il messaggio, "anche a tutela delle tantissime persone che in buona fede fanno affidamento su informazioni errate per visitare, o sognare di visitare, ciò che vedono".

Lo scatto non è dunque passato inosservato, attirando l'attenzione di chi quella meravigliosa spiaggia la conosce come le sue tasche, come il primo cittadino di Baunei Stefano Monni, il quale ha contattato prontamente tramite Facebook e Instagram il sito greco. Non si tratta, purtroppo, di un caso isolato, e l'amministrazione comunale sta pensando quindi di adire le vie legali.

"Siamo purtroppo abituati a vedere immagini della costa di Baunei utilizzate per pubblicizzare altre località sia nazionali che internazionali" , spiega il sindaco del comune ogliastrino all'Ansa. "Ieri succedeva con le classiche cartoline, oggi, nell'era dei social, le immagini depredate viaggiano nell'etere" , aggiunge, "così, qualche giorno fa, è capitato un post che reclamizzava Corfù con immagini della nostra Ispuligedenie - Cala Mariolu".