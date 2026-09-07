Furia nella notte a Pesaro: 150 maranza assediano gli stabilimenti balneari tra alcol e vandalismo. Gestori disperati

Furia nella notte sul litorale marchigiano, dove una maxi-comitiva composta da circa 150 giovanissimi ha seminato il caos tra i lidi di Pesaro. Il bilancio del raid, avvenuto alla fine di agosto, è pesante: arredi devastati, vetri infranti e scritte vandaliche, a cui si aggiungono le pesanti intimidazioni subite dai titolari delle strutture.

In poche ore, il gruppo di maranza ha seminato distruzione, causando danni ingenti. Oltre a ciò, i teppisti hanno imbrattato alcuni arredi con della vernice blu, lasciato scritte minacciose e gettato pesce avariato dentro alle cabine dei bagni. Per ripristinare tutto, il personale dei vari stabilimenti ha dovuto trascorrere ore in pulizie straordinarie. Si parla di danni economici parecchio alti, migliaia di euro. Un’esercente, intervistata da Il Resto del Carlino, ha fatto sapere che dovrà sborsare fino a 15mila euro.

A quanto pare, nel corso della notte di follia qualcuno ha chiamato le forze dell’ordine, ma all’arrivo delle autorità i ragazzi, forti del loro numero, si sono fatti minacciosi. “Quando è arrivata una pattuglia delle forze dell’ordine i ragazzi hanno iniziato a minacciare. Invitavano a scendere in spiaggia brandendo bottiglie nelle mani”, è quanto riportato da un testimone. Ad avere problemi anche i titolari dell’hotel Excelsior. I clienti, infatti, si sono lamentati dei forti schiamazzi che arrivavano dalla strada.

La situazione non è più tollerabile, e nei giorni scorsi il sindaco Andrea Biancani ha contattato la Prefettura per lamentarsi di come viene gestito l’ordine pubblico.

La vicesegretaria della Lega Silvia Sardone ha pubblicato sul proprio profilo Instagram le immagini dell’accaduto, denunciando la situazione: “150 maranza ha preso di mira gli stabilimenti balneari di Pesaro, lasciando dietro di sé danni alle strutture, imbrattamenti e la paura dei gestori dei lidi, bersaglio di offese e minacce. Basta giustificazioni, devono essere puniti e pagare i danni!”.

Sotto il post sono tantissimi i commenti carichi di rabbia e di stanchezza. I cittadini pretendono maggiore ordine e sicurezza.