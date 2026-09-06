Leggi il settimanale
AbbonatiLeggi
Aggiornato alle ore 15:02
In evidenzaAggiornato alle ore 15:02
Cronaca locale

Gp di Monza. Per i ragazzi di Crans l’invito ai box

Otto mesi dopo la tragedia un invito carico di significato: una giornata di sport e passione lontano dagli ospedali

Redazione Cronache
Ragazzi della strage di Crans Montana invitati al GP di Monza
Segui il giornale su Google DiscoverScegli il giornale come fonte preferita

Alcuni dei giovani sopravvissuti al rogo di Capodanno a Crans-Montana, hanno trascorso una giornata al Gran Premio di Monza, tra i box e il rombo dei motori, ospiti dell’Automobile Club Milano. Otto mesi dopo la tragedia un invito carico di significato: una giornata di sport e passione lontano dagli ospedali.L’iniziativa ha visto la partecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie riuniti nell’Associazione «Oltre Crans-Montana», nata per trasformare la drammatica esperienza dell’incendio del primo gennaio in un impegno concreto per la tutela dei luoghi pubblici e per il miglioramento delle cure. «Accogliere questi ragazzi a Monza è il modo per dire loro che non sono soli. Ma la vera carica l’hanno data loro a noi», ha dichiarato il presidente di Automobile Club Milano, Pietro Meda. «Vedere il loro sorriso e la loro energia nella magia della Formula 1 è stata un’emozione incredibile. Il Motorsport è passione e voglia di non arrendersi mai, valori che questi giovani incarnano al cento per cento».La presenza al circuito è stata anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulle misure di prevenzione. «I ragazzi sono a Monza per ricordare a tutti che la sicurezza nei luoghi pubblici, negli impianti sportivi e negli spazi di svago è un diritto di chi li frequenta e un dovere di chi li gestisce», ha sottolineato Francesco Riva, presidente dell’associazione. Un concetto ribadito dal vicepresidente Tommaso Lucia: «Vogliamo sensibilizzare i giovani a essere preparati e vigili. Riconoscere il pericolo e reagire con lucidità è ciò che può fare la differenza davanti a un’emergenza».



Crans MontanaGran Premio D'Italia - Monza (f1)Vittime

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.