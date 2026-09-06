Gp di Monza. Per i ragazzi di Crans l’invito ai box

Alcuni dei giovani sopravvissuti al rogo di Capodanno a Crans-Montana, hanno trascorso una giornata al Gran Premio di Monza, tra i box e il rombo dei motori, ospiti dell’Automobile Club Milano. Otto mesi dopo la tragedia un invito carico di significato: una giornata di sport e passione lontano dagli ospedali.L’iniziativa ha visto la partecipazione dei ragazzi e delle loro famiglie riuniti nell’Associazione «Oltre Crans-Montana», nata per trasformare la drammatica esperienza dell’incendio del primo gennaio in un impegno concreto per la tutela dei luoghi pubblici e per il miglioramento delle cure. «Accogliere questi ragazzi a Monza è il modo per dire loro che non sono soli. Ma la vera carica l’hanno data loro a noi», ha dichiarato il presidente di Automobile Club Milano, Pietro Meda. «Vedere il loro sorriso e la loro energia nella magia della Formula 1 è stata un’emozione incredibile. Il Motorsport è passione e voglia di non arrendersi mai, valori che questi giovani incarnano al cento per cento».La presenza al circuito è stata anche l’occasione per richiamare l’attenzione sulle misure di prevenzione. «I ragazzi sono a Monza per ricordare a tutti che la sicurezza nei luoghi pubblici, negli impianti sportivi e negli spazi di svago è un diritto di chi li frequenta e un dovere di chi li gestisce», ha sottolineato Francesco Riva, presidente dell’associazione. Un concetto ribadito dal vicepresidente Tommaso Lucia: «Vogliamo sensibilizzare i giovani a essere preparati e vigili. Riconoscere il pericolo e reagire con lucidità è ciò che può fare la differenza davanti a un’emergenza».







